Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Трампісти прозріли

фото: twitter.com/realDonaldTrump

Розкол у таборі Трампа

Марджорі Тейлор Ґрін про Трампа: «Кожен член його адміністрації, хто називає себе християнином, повинен стати на коліна та благати прощення у Бога, перестати поклонятися президенту та втручатися у божевілля Трампа. ... Я знаю вас усіх і його, і він збожеволів, а ви всі є співучасниками!».

І пізніше зробила ще одну заяву щодо намірів Трампа знищити інфраструктуру Ірану: «25-та поправка!!! На Америку не скинули жодної бомби. Ми не можемо знищити цілу цивілізацію» (25-та поправка встановлює чіткий механізм передання влади у випадку недієздатності президента).

Такер Карлсон назвав погрози Трампа Ірану «мерзенними на всіх рівнях». І відкрито закликав політиків та військовослужбовців не виконувати директиви президента, якщо вони стосуватимуться масованих атак на цивільні об’єкти: «Не слухайтеся його! Не можна вбивати невинних… Це воєнний злочин… але, що ще важливіше, це моральний злочин». До того в монолозі в своєму подкасті звернувся до самого Трампа: «Як ти смієш так розмовляти з усією країною великоднього ранку? Ким ти себе уявив? Ти твітиш слово на «ф» великоднього ранку!».

І хто б міг лише уявити років 1,5 тому, що найбільш фанатичні прибічники Трампа, які люто агітували за нього і MAGA, колись прямо називатимуть того божевільним і вимагатимуть забрати у нього владу через недієздатність?..

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США Дональд Трамп

Читайте також

Арабський відповідник НАТО: що задумав Каїр?
Створення арабського відповідника НАТО. Які плани має Єгипет?
16 березня, 08:15
Кремль заявив про паузу у тристоронніх переговорах
Кремль виключив свою участь у переговорах України та США
20 березня, 13:04
Reuters: Нетаньягу переконав Трампа почати війну в Ірані
Reuters: Нетаньягу переконав Трампа почати війну в Ірані
24 березня, 02:19
Іран та США поки не проводили прямих переговорів з початку війни
Переговори США та Ірану. Віткофф зробив заяву
28 березня, 00:57
Закриття повітряного простору змушує військові літаки оминати Іспанію на шляху до своїх цілей на Близькому Сході
Іспанія закрила повітряний простір для американських літаків, які воюють проти Ірану
30 березня, 21:23
Папа Римський закликав Трампа зупинити війну в Ірані
Папа Римський закликав Трампа зупинити війну в Ірані
1 квiтня, 04:32
США скасували санкції проти тимчасової президентки Венесуели
США скасували санкції проти тимчасової президентки Венесуели
2 квiтня, 01:29
За даними ЗМІ, колишній урядовець домігся виключення зі списку, використовуючи юридичні процедури
США скасували санкції проти ексміністра фінансів Росії
3 квiтня, 20:53
Мелоні виступила проти критики Трампа щодо позиції Європи у війні з Іраном
Мелоні виступила проти критики Трампа щодо позиції Європи у війні з Іраном
4 квiтня, 06:26

Олексій Голобуцький

Трампісти прозріли
Трампісти прозріли
Гроші не пахнуть. За чий кошт гуляє президент Польщі
Гроші не пахнуть. За чий кошт гуляє президент Польщі
Партійне протистояння в США: маховик рушив назад, знов у бік демократів
Партійне протистояння в США: маховик рушив назад, знов у бік демократів
Естонія у фокусі Кремля: Нарва вже окупована
Естонія у фокусі Кремля: Нарва вже окупована
Як Трамп будує мир: угода, молитва, надія
Як Трамп будує мир: угода, молитва, надія
Місцеві вибори у Грузії: чого чекати далі
Місцеві вибори у Грузії: чого чекати далі

Новини

Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Сьогодні, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Сьогодні, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
6 квiтня, 12:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
