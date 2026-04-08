Трампісти прозріли

Розкол у таборі Трампа

Марджорі Тейлор Ґрін про Трампа: «Кожен член його адміністрації, хто називає себе християнином, повинен стати на коліна та благати прощення у Бога, перестати поклонятися президенту та втручатися у божевілля Трампа. ... Я знаю вас усіх і його, і він збожеволів, а ви всі є співучасниками!».

І пізніше зробила ще одну заяву щодо намірів Трампа знищити інфраструктуру Ірану: «25-та поправка!!! На Америку не скинули жодної бомби. Ми не можемо знищити цілу цивілізацію» (25-та поправка встановлює чіткий механізм передання влади у випадку недієздатності президента).

Такер Карлсон назвав погрози Трампа Ірану «мерзенними на всіх рівнях». І відкрито закликав політиків та військовослужбовців не виконувати директиви президента, якщо вони стосуватимуться масованих атак на цивільні об’єкти: «Не слухайтеся його! Не можна вбивати невинних… Це воєнний злочин… але, що ще важливіше, це моральний злочин». До того в монолозі в своєму подкасті звернувся до самого Трампа: «Як ти смієш так розмовляти з усією країною великоднього ранку? Ким ти себе уявив? Ти твітиш слово на «ф» великоднього ранку!».

І хто б міг лише уявити років 1,5 тому, що найбільш фанатичні прибічники Трампа, які люто агітували за нього і MAGA, колись прямо називатимуть того божевільним і вимагатимуть забрати у нього владу через недієздатність?..