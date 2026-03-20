Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль виключив свою участь у переговорах України та США

Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Кремль заявив про паузу у тристоронніх переговорах
фото з відкритих джерел

У Москві назвали зустріч двосторонньою, але заявили про намір повернутися до тристороннього формату

Росія не братиме участі у переговорах між Україною та США, які заплановані на 21 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи планує Росія долучитися до перемовин, Пєсков заявив, що зустріч проходитиме без участі Москви. «Ні, це будуть двосторонні контакти українців з американцями», – сказав він.

Водночас у Кремлі висловили сподівання, що формат переговорів найближчим часом може змінитися. «Ця пауза тимчасова. Ми сподіваємося, що вона тимчасова. Я маю на увазі продовження тристороннього формату. Ми сподіваємося на те, що найближчим часом ми зможемо продовжити ці переговори», – заявив Пєсков.

За його словами, наразі немає визначеності щодо можливого місця проведення переговорів за участі трьох сторін.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські переговорники прямують до Сполучених Штатів. У суботу, 21 березня, там запланована зустріч.

«Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда – саме політична частина переговорної групи – уже в дорозі, і на цю суботу очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки. Сьогодні ми детально говорили щодо перемовин і з Умєровим, і з Кирилом Будановим, і з Давидом Арахамією. Також у зустрічах братиме участь Сергій Кислиця. Наш пріоритет – зробити все для можливості достойного миру», – розповів він.

Раніше Зеленський поділився «поганим передчуттям» щодо перемовин із РФ, пояснивши це тим, що увага США частково перемикнулася на ситуацію в Ірані.

До слова, спецпосланець президента США Джон Коул під час візиту до Мінська заявив про зняття обмежень проти Белінвестбанку, Банку розвитку Білорусі, а також білоруського Міністерства фінансів, «Білоруськалію» та Білоруської калійної компанії. 

Теги: росія США Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua