Кремль виключив свою участь у переговорах України та США

У Москві назвали зустріч двосторонньою, але заявили про намір повернутися до тристороннього формату

Росія не братиме участі у переговорах між Україною та США, які заплановані на 21 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи планує Росія долучитися до перемовин, Пєсков заявив, що зустріч проходитиме без участі Москви. «Ні, це будуть двосторонні контакти українців з американцями», – сказав він.

Водночас у Кремлі висловили сподівання, що формат переговорів найближчим часом може змінитися. «Ця пауза тимчасова. Ми сподіваємося, що вона тимчасова. Я маю на увазі продовження тристороннього формату. Ми сподіваємося на те, що найближчим часом ми зможемо продовжити ці переговори», – заявив Пєсков.

За його словами, наразі немає визначеності щодо можливого місця проведення переговорів за участі трьох сторін.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські переговорники прямують до Сполучених Штатів. У суботу, 21 березня, там запланована зустріч.

«Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда – саме політична частина переговорної групи – уже в дорозі, і на цю суботу очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки. Сьогодні ми детально говорили щодо перемовин і з Умєровим, і з Кирилом Будановим, і з Давидом Арахамією. Також у зустрічах братиме участь Сергій Кислиця. Наш пріоритет – зробити все для можливості достойного миру», – розповів він.

Раніше Зеленський поділився «поганим передчуттям» щодо перемовин із РФ, пояснивши це тим, що увага США частково перемикнулася на ситуацію в Ірані.

До слова, спецпосланець президента США Джон Коул під час візиту до Мінська заявив про зняття обмежень проти Белінвестбанку, Банку розвитку Білорусі, а також білоруського Міністерства фінансів, «Білоруськалію» та Білоруської калійної компанії.