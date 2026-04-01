Папа Римський закликав Трампа зупинити війну в Ірані

Аліна Самойленко
Раніше Лев XIV заявив, що Бог відкидає молитви тих, хто розпалює та веде війни

Папа Римський Лев XIV в ефірі CNN висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп шукає «шлях для відступу», щоб завершити військову кампанію проти Ірану. Про це пише «Главком».

Понтифік зазначив, що йому відомо про нещодавні заяви американського лідера щодо бажання припинити бойові дії. На думку Папи, припинення бомбардувань та зниження рівня насильства стане вирішальним кроком для подолання ненависті, яка стрімко поширюється на Близькому Сході та за його межами.

Папа Римський знову звернувся до світових лідерів із закликом відмовитися від мови зброї та повернутися за стіл переговорів. Лев XIV наголосив на важливості пошуку дипломатичних рішень, щоб мир зміг запанувати в серцях людей, особливо напередодні Великодня. Він підкреслив, що пропаганда насильства має бути припинена заради майбутнього всього світу.

З моменту свого обрання єпископом Риму в травні минулого року, Папа Лев XIV послідовно виступає проти військових конфліктів, просуваючи ідеї діалогу та примирення. Під час нещодавньої проповіді на Вербну неділю він звернувся до тисяч вірян із суворим попередженням, заявивши, що Бог відкидає молитви тих, хто розпалює та веде війни.

Раніше Папа Римський Лев XIV закликав очільників Сполучених Штатів та Росії поновити договір про контроль над ядерною зброєю СНО-III (New Start), який обмежує кількість стратегічної ядерної зброї, розгорнутої кожною країною.

До слова, Україна отримає гуманітарну допомогу з Ватикану. На прохання Папи Лева XIV до України відправили три вантажівки з ліками та продуктами харчування, а також 80 електрогенераторів. 

