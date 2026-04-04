Мелоні виступила проти критики Трампа щодо позиції Європи у війні з Іраном

Водночас Джорджа Мелоні вважає, що на геополітичному рівні Європа мало що виграє від розбіжностей зі Сполученими Штатами

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, яка вважалася надійною союзницею Дональда Трампа в Європі, публічно заявила про незгоду з критикою президента США на адресу європейських країн. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Мелоні наголосила, що хоча Європа зацікавлена в єдності зі Сполученими Штатами, її головним обов’язком є захист національних інтересів, які зараз страждають від війни. Наразі Мелоні перебуває в Саудівській Аравії, намагаючись забезпечити альтернативні поставки енергоносіїв, оскільки італійська економіка, бізнес та домогосподарства вже відчувають важкий удар від конфлікту.

Ця заява пролунала після того, як Італія заблокувала виліт американського військового літака з бази на Сицилії, що прямував на Близький Схід. Дональд Трамп продовжує жорстко критикувати європейських партнерів за відмову брати активну участь у війні та патрулюванні Ормузької протоки. Він стверджує, що оскільки європейські країни критично залежать від нафти з цього регіону, вони повинні самостійно відновлювати роботу водного шляху. Попри надання засобів протиповітряної оборони союзникам у Перській затоці, Італія та інші країни ЄС офіційно ставлять під сумнів законність воєнних дій США проти Ірану.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що серйозно розглядає ймовірність виходу Сполучених Штатів з НАТО через те, що Альянс відмовився приєднатись до війни проти Ірану.

За словами Трампа, НАТО – це «паперовий тигр», додавши, що вихід США з угоди про оборону тепер «не підлягає перегляду».

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США можуть переглянути свої відносини з НАТО після завершення війни проти Ірану. Рубіо розповів, що у Вашингтоні незадоволені позицією союзників, які не надали достатньої підтримки під час військової операції.