Іспанія закрила повітряний простір для американських літаків, які воюють проти Ірану

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Іспанія закрила повітряний простір для американських літаків, які воюють проти Ірану
Закриття повітряного простору змушує військові літаки оминати Іспанію на шляху до своїх цілей на Близькому Сході
Мадрид відмовив Вашингтону у використанні спільних баз у Роті та Мороні

Іспанія закрила повітряний простір для американських військових літаків, які беруть участь у війні проти Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерку оборони Маргарита Роблес, яку цитує BBC.

«Ми не дозволимо використовувати бази «Морон» і «Рота» для будь-яких дій, пов’язаних із війною проти Ірану», – сказала вона.

Голова МЗС Хосе Мануель Альбарес пояснив, що мета – «не робити нічого, що могло б сприяти ескалації». Раніше американський президент Дональд Трамп погрожував Іспанії повним торговельним ембарго через її позицію.

Ще на початку березня Іспанія відмовила США у використанні спільних баз у Роті та Мороні, а також відхилила всі польоти, пов’язані з операціями проти Ірану, включно із заправниками. Частина американських бомбардувальників розміщена на базі «Ферфорд» у Великій Британії, тому їм доведеться оминати Іспанію. Проліт через іспанський повітряний простір або посадка можливі лише в екстрених випадках.

Іран, своєю чергою, заявив, що готовий розглянути запити Мадриду щодо транзиту через Ормузьку протоку, оскільки Іспанія «віддана міжнародному праву».

Нагадаємо, Іспанія пообіцяла передати Україні п’ять ракет до системи протиповітряної оборони Patriot під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до Мадрида. Йдеться про ракети типу PAC-2, які перебувають на озброєнні полку протиповітряної артилерії іспанської армії, дислокованого у Марінесі.

Мадрид вважає, що війна на Близькому Сході, яку розпочали США та Ізраїль, не є війною Європи. Водночас у питанні України іспанська влада наголошує на стратегічному значенні підтримки Києва, оскільки російське вторгнення становить загрозу суверенітету держав і міжнародному праву.

До слова, президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану повністю знищити всі електростанції, нафтові свердловини, а також острів якщо новий режим не погодиться на мирну угоду.

