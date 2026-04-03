Головна Світ Політика
search button user button menu button

США скасували санкції проти ексміністра фінансів Росії

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
За даними ЗМІ, колишній урядовець домігся виключення зі списку, використовуючи юридичні процедури
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Задорнов був включений до санкційного списку США після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Сполучені Штати зняли санкції з колишнього міністра фінансів Російської Федерації Михайла Задорнова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Американський чиновник, ім'я якого не називається, якого цитує Reuters, повідомив агентству, що виключення Задорнова зі списку не означає перегляду санкційної політики США в цілому. Друге джерело агентства стверджує, що російський бізнесмен домігся виключення зі списку, скориставшись юридичними процедурами. Подробиць безпосередньо щодо справи Задорнова немає.

Чиновник пояснив, що включення та виключення людей із санкційного списку є інструментом зовнішньої політики США, і виключення зі списку може бути пов'язане з «позитивною зміною поведінки».

Задорнов був міністром фінансів у 1997–1999 роках, депутатом Державної думи РФ кількох скликань (представляв партію «Яблуко»), потім працював у банківському секторі.

Михайло Задорнов з 2022 року перебував під санкціями США. Він очолював російський банк «Открытие» та був причетний до забезпечення істотного джерела доходу для російського режиму. Наприкінці 2022 року банк був придбаний групою ВТБ і згодом припинив існування як юридична особа.

У 2024 році ексурядовець подав позов до суду в США з вимогою скасувати санкції. Задорнов заявив, що не вже очолює банк, тому немає підстав для продовження санкцій.

Раніше Міністерство фінансів США виключило із санкційного списку три судна під російським прапором. Йдеться про контейнеровози Fesco Moneron, Fesco Magadan, а також судно загального призначення Sv Nikolay.

До слова, Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах. Дозвіл діятиме до 11 квітня. Згідно з ліцензією, дозволяється постачання та продаж російської сирої нафти й нафтопродуктів, які були завантажені на судна починаючи з 12 березня. Документ діятиме до опівночі за вашингтонським часом 11 квітня.

Читайте також:

Теги: санкції США росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після стрілянини школу негайно закрили, а учнів евакуювали до іншого навчального закладу
У Техасі підліток влаштував стрілянину у школі, а потім скоїв самогубство
31 березня, 01:58
За попередніми даними двоє людей постраждало
Удар по Харкову: російський дрон атакував житловий сектор у Холодногірському районі, є постраждалі
29 березня, 12:20
Іран заявив, що переговори не просуваються
Іран відреагував на план США і висунув зустрічні вимоги
26 березня, 17:28
Ньюсом повідомив, що влада штату координує дії зі службами безпеки та розвідки
Загроза іранського удару: влада Каліфорнії посилила заходи безпеки
11 березня, 23:40
Російська розвідка намагається зламати конфіденційність Signal та WhatsApp
Хакери РФ розгорнули безпрецедентну операцію в Signal та WhatsApp – розвідка Нідерландів
9 березня, 14:04
Віктор Орбан звинуватив Україну у зростанні цін на нафту в країні
Енергетична криза: Орбан шукає винних у Києві та просить послаблення для Путіна
9 березня, 13:35
Пошуково-рятувальні роботи тривають
Атака на Харків: багато поранених. Кадри з місця трагедії
7 березня, 10:21
Йдеться про вантажне судно Caffa довжиною близько 96 метрів
Швеція затримала судно з українського санкційного списку
7 березня, 03:25
Війна на Близькому Сході може ще сильніше зблизити РФ із Китаєм
Китай через війну на Близькому Сході робить ставку на російську нафту
4 березня, 15:15

Політика

Окупанти перетворюють руїни Донеччини на туристичні об’єкти – розвідка
Окупанти перетворюють руїни Донеччини на туристичні об’єкти – розвідка
Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією
Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua