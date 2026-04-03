США скасували санкції проти ексміністра фінансів Росії

Задорнов був включений до санкційного списку США після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Сполучені Штати зняли санкції з колишнього міністра фінансів Російської Федерації Михайла Задорнова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Американський чиновник, ім'я якого не називається, якого цитує Reuters, повідомив агентству, що виключення Задорнова зі списку не означає перегляду санкційної політики США в цілому. Друге джерело агентства стверджує, що російський бізнесмен домігся виключення зі списку, скориставшись юридичними процедурами. Подробиць безпосередньо щодо справи Задорнова немає.

Чиновник пояснив, що включення та виключення людей із санкційного списку є інструментом зовнішньої політики США, і виключення зі списку може бути пов'язане з «позитивною зміною поведінки».

Задорнов був міністром фінансів у 1997–1999 роках, депутатом Державної думи РФ кількох скликань (представляв партію «Яблуко»), потім працював у банківському секторі.

Михайло Задорнов з 2022 року перебував під санкціями США. Він очолював російський банк «Открытие» та був причетний до забезпечення істотного джерела доходу для російського режиму. Наприкінці 2022 року банк був придбаний групою ВТБ і згодом припинив існування як юридична особа.

У 2024 році ексурядовець подав позов до суду в США з вимогою скасувати санкції. Задорнов заявив, що не вже очолює банк, тому немає підстав для продовження санкцій.

Раніше Міністерство фінансів США виключило із санкційного списку три судна під російським прапором. Йдеться про контейнеровози Fesco Moneron, Fesco Magadan, а також судно загального призначення Sv Nikolay.

До слова, Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах. Дозвіл діятиме до 11 квітня. Згідно з ліцензією, дозволяється постачання та продаж російської сирої нафти й нафтопродуктів, які були завантажені на судна починаючи з 12 березня. Документ діятиме до опівночі за вашингтонським часом 11 квітня.