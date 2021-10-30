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    Економіка та фінанси

    Україна отримала заявки на $2 млрд інвестицій – Шмигаль

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    Україна вже отримала 27 заявок від світових інвесторів - Україна отримала заявки на $2 млрд інвестицій – Шмигаль
    Україна вже отримала 27 заявок від світових інвесторів
    фото з відкритих джерел

    Заявки від інвесторів надходять у межах проєкту «інвестняні»

    Урядовий офіс UkraineInvest отримав заявки вже на $2 млрд інвестицій від українських та іноземних компаній. Про це 30 жовтня у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    «У межах проєкту «інвестняні» UkraineInvest отримав від інвесторів вже 27 заявок на понад $2 млрд. Ідеться про проєкти в різних сферах, зокрема у машинобудуванні та логістиці. До кінця року можуть бути запущені проєкти на суму приблизно $500 млн», – написав глава уряду.

    Нагадаємо, законом України «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні» передбачено підтримку проєктів з інвестиціями понад 20 млн євро.

    Також серед обов'язкових вимог до проєктів – не менш як 80 робочих місць із зарплатою, що буде більшою за середню у регіоні на 15%.

    Вперше про програму «інвестиційна няня» президент Володимир Зеленський та тодішній очільник уряду Олексій Гончарук заявив на економічному форумі в швейцарському в Давосі в січні 2020 року.

    Проєкт «інвестняня»: з тими, хто вкладає в Україну понад $100 млн, держава укладає пряму інвестиційну угоду, яка базується на англійському праві, і надає персонального «опікуна» від Кабінету міністрів України, який володіє п’ятьма мовами та допомагає розв'язувати складні питання в режимі 24 години на добу і сім днів на тиждень. Це стосується і іноземних, і українських інвесторів

    Кабінет міністрів ухвалив усі необхідні підзаконні акти для впровадження закону про «інвестнянь». Потенційні інвестори можуть подавати відповідні заявки.

    Читайте також: Як з України втікають гроші і куди дивляться «інвестняні»
    Теги: економіка інвестиції гроші держава Україна Facebook Денис Шмигаль
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    Україна отримала заявки на $2 млрд інвестицій – Шмигаль