Україна отримала заявки на $2 млрд інвестицій – Шмигаль

Заявки від інвесторів надходять у межах проєкту «інвестняні»

Урядовий офіс UkraineInvest отримав заявки вже на $2 млрд інвестицій від українських та іноземних компаній. Про це 30 жовтня у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«У межах проєкту «інвестняні» UkraineInvest отримав від інвесторів вже 27 заявок на понад $2 млрд. Ідеться про проєкти в різних сферах, зокрема у машинобудуванні та логістиці. До кінця року можуть бути запущені проєкти на суму приблизно $500 млн», – написав глава уряду.

Нагадаємо, законом України «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні» передбачено підтримку проєктів з інвестиціями понад 20 млн євро.

Також серед обов'язкових вимог до проєктів – не менш як 80 робочих місць із зарплатою, що буде більшою за середню у регіоні на 15%.

Вперше про програму «інвестиційна няня» президент Володимир Зеленський та тодішній очільник уряду Олексій Гончарук заявив на економічному форумі в швейцарському в Давосі в січні 2020 року.

Проєкт «інвестняня»: з тими, хто вкладає в Україну понад $100 млн, держава укладає пряму інвестиційну угоду, яка базується на англійському праві, і надає персонального «опікуна» від Кабінету міністрів України, який володіє п’ятьма мовами та допомагає розв'язувати складні питання в режимі 24 години на добу і сім днів на тиждень. Це стосується і іноземних, і українських інвесторів

Кабінет міністрів ухвалив усі необхідні підзаконні акти для впровадження закону про «інвестнянь». Потенційні інвестори можуть подавати відповідні заявки.