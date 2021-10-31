Меркель розказала, про що говорили світові лідери у перший день саміту G20

За словами німецької канцлерки, не оминули увагою і тему вакцинації від Covid-19

Економічне відновлення після пандемії та подолання самої пандемії – основні теми першого дня зустрічі

Основними темами першого дня зустрічі лідерів «Великої Двадцятки» в Римі 30 жовтня були економічне відновлення після пандемії та подолання самої пандемії. Про це розповіла канцлерка ФРН Ангела Меркель, пише «Укрінформ».

«Під час обговорення сьогоднішньої світової економічної ситуації тема економічного відновлення була також центральною. Тут є хороші новини: світова спільнота домовилася про мінімальне оподаткування компаній; це чіткий сигнал справедливості в епоху оцифрування», – сказала канцлер.

Вона звернула увагу на те, що, окрім великого успіху мінімального корпоративного оподаткування, зараз потрібен прогрес у реформуванні Світової організації торгівлі, що в момент, коли економіка відновлюється після пандемії, всі продовжують спостерігати, наскільки чутливо взаємодіють різні фактори глобальної економіки. Це, зокрема, можна помітити в питаннях цін на енергоносії, а також в іноді порушених ланцюгів постачання.

Стосовно подолання пандемії, Меркель зазначила, що G20 підтвердили, що вони хочуть досягти мети вакцинації 40% населення світу до кінця цього року і 70 відсотків – до середини наступного. Німеччина підтримує це, ФРН передала іншим країнам 100 мільйонів цього року і ще 75 мільйонів передасть наступного.

У Римі також було оголошено, що перші контракти між фармацевтичною компанією BioNTech і Сенегалом та Руандою на виробництво вакцин на африканському континенті можуть бути підписані у 2022 році.

Країни G20 також будуть продовжувати підтримувати ВООЗ, щоб закласти відповідну фінансову, а також матеріальну основу для кращого оснащення на випадок у майбутньому пандемій.

У перший день також відбулась низка двох- і багатосторонніх зустрічей на полях саміту.

Глави 19 найбільших економік світу та ЄС фізично зустрічаються у Римі, столиці головуючої в групі Італії, вперше з початку пандемії Covid-19. Президенти Росії та Китаю не беруть участі особисто, вони доєднуються до дискусій онлайн.

Нагадаємо, лідери країн G20 підтримали угоду Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) щодо встановлення глобального мінімального корпоративного податку в розмірі 15%.

Як відомо, 30 жовтня у Римі розпочався дводенний саміт G20.

Раніше Папа Римський закликав саміт G20 визнати нерівність у доступі до медицини.