Олексій Копитько Експерт та блогер

«Зима близько». Як українські дрони готують Росію до холоду

Українські дрони все глибше б'ють по Росії
фото: AP/колаж: glavcom.ua

Найяскравіша подія – знищення бази зберігання і підготовки російських БпЛА у Донецькому аеропорту

Зберемо підсумки минулої ночі. Намагаюся робити це ввечері, щоб усі, хто має безпосереднє відношення до результатів і хоче про це сказати, встигали це зробити від першої особи. І можна було їх ґрунтовно подякувати.

• 1 •

Найяскравіша подія – знищення бази зберігання і підготовки російських БпЛА у Донецькому аеропорту. Видовищну детонацію всі бачили (якщо хтось раптом не бачив – знайдіть, епічно). Заявлено як спільна операція ССО, розвідки СБС і Управління РВІА. Що мене у цьому епізоді особливо радує, крім власне знищення ворожих дронів:

  1. Абревіатура РВІА. Вона стала з'являтися частіше і з різними цілями. Нехай так і буде.
  2. Черговий успішний удар великими дронами на середню дистанцію. Тобто, умовне доповнення до HIMARS/MLRS працює на проєктній потужності. 

• 2 •

СБС, ССО, ГУР і ще одна структура Сил оборони України дотягнулися до Волгоградського НПЗ. Прикладне введення українських санкцій проти «Лукойла». До цього зазначений завод дрони відвідували в серпні.

Reuters повідомляє, що завод призупинив роботу. Раніше видання повідомило, що внаслідок введення санкцій дронами СБУ призупинила роботу НПЗ в Туапсе, РЖД призупинила відвантаження туди нафти, а з порту вийшли всі танкери. Поразка у Волгограді точно є, але такі повідомлення треба ділити на 16, не раз і не два після ударів збитки спеціально перебільшували. Поспостерігаємо.

• 3 •

Вже традиційно кілька «пропущених» у Криму. Зокрема, дві групи резервуарів в околицях Сімферополя з милозвучною назвою Бітумне. Зовсім поруч там вже горіло днями. Плюс ГШ ЗСУ заявив про базу у Гвардійському. З Криму постачати окупаційне угруповання можна тільки з коліс, ніяких запасів. Відрами скоро будуть носити.

• 4 •

Подібність до вишеньки. У Волгореченську (Костромська область) щось сталося на Костромській ГРЕС. Це третя за потужністю у РФ генеруюча структура такого типу (встановлена потужність 3,7 ГВт). Входить до складу компанії «Інтер РАО» (якраз тиждень тому компанія повідомила про зниження чистого прибутку за дев'ять місяців на 41,3%).Тут принципово, що дана локація – на північний схід від Москви. Приблизно на цьому ж векторі – ПС «Володимирська», до якої вже тричі дотягнулися. Москві пора ділитися засобами ППО/ПРО не тільки з Венесуелою.

• 5 •

Ну, і для інтересу – ближче до вечора можна починати стежити за повідомленнями про призупинення роботи російських аеропортів. Вони підказують, звідки чекати новин, поки ще немає відео і публікацій з місця подій...

Зима близько.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома».
