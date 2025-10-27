Головна Країна Події в Україні
Виробництво літаків в Україні: Saab розглядає запуск заводу

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Виробництво літаків в Україні: Saab розглядає запуск заводу
Saab планує завод у Україні для виробництва літаків Gripen
фото з відкритих джерел

Шведська компанія Saab розглядає можливість відкриття заводу зі складання винищувачів Gripen в Україні у зв’язку з потенційним замовленням Києва на 100–150 літаків. Це дозволить збільшити виробничі потужності компанії та частково налагодити локальне виробництво деталей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Time.

Генеральний директор компанії Мікаель Йоханссон підкреслив, що замовлення на 100–150 літаків значно збільшить потреби виробництва Gripen у Saab.

«Під час війни це не так просто, але було б чудово створити потужності принаймні для кінцевого складання та випробувань, а можливо, і для виробництва деяких деталей в Україні», – зазначив керівник Saab. Він додав, що компанія також планує розширення потужностей заводу в Бразилії, а можливо, і в Канаді та інших європейських країнах.

Контракт із Україною стане великим стимулом для розвитку Saab, оскільки перевищує попередні замовлення. Йоханссон зазначив, що угода «більш-менш подвоїть потреби в потужностях», хоча зараз Saab інвестувала у виробництво близько 20–30 літаків Gripen на рік у Бразилії.

Аналітик Agency Partners Саш Туса наголосив, що Saab має «більші шанси на таке збільшення виробництва, ніж багато інших компаній». Він додав, що максимальний випуск Gripen раніше становив близько 18 літаків на рік, а зараз компанія виробляє «трохи більше половини від цього обсягу».

«Найскладніше – це перевищити історичний пік виробництва», – підкреслив аналітик.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський і прем’єр Швеції Ульф Крістерссон підписали лист про наміри щодо купівлі Gripen. Проте питання фінансування угоди для українських повітряних сил ще обговорюється.

Йоханссон зазначив, що одним із варіантів є використання частини заморожених активів Росії, якщо європейські уряди домовляться про це.

«Необхідно знайти фінансове рішення, яке зараз обговорюється на політичному рівні: який тягар Швеція візьме на себе з точки зору фінансування та ризику, скільки можна розділити між країнами і скільки можна використовувати з конфіскованих російських активів. Це ще не на 100% ясно», – додав він.

Gripen вважаються більш придатними для України, оскільки можуть злітати та приземлятися на звичайних дорогах і потребують менш складного технічного обслуговування порівняно з американськими F-16.

Нагадаємо, що перші винищувачі Gripen для України мають надійти вже у 2026 році. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що це частина гарантій безпеки та історична угода щодо посилення бойової авіації країни. Загалом Україна очікує отримати 150 таких літаків у рамках домовленості зі Швецією.

 

 

