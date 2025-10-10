Головна Київ Новини
search button user button menu button

Обстріл Києва: що відомо про ситуацію зі світлом на водою

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Обстріл Києва: що відомо про ситуацію зі світлом на водою
Без газу залишається будинок на бульварі Лесі України, пошкоджений внаслідок обстрілу.
фото: Печерська районна в місті Києві державна адміністрація/Facebook

Теплопостачання позбавлені 136 соціальних закладів, у яких вже почався опалювальний сезон

Унаслідок атаки на Київ знеструмленими залишаються 2 939 об’єктів інфраструктури, без води – 4 474 будинки. Про це повідомляє Главком із посиланням на КМДА.

Теплопостачання позбавлені 136 соціальних закладів, у яких вже почався опалювальний сезон. Без газу залишається будинок на бульварі Лесі України, пошкоджений внаслідок обстрілу. 

 За інформацією «Київводоканалу», триває заповнення водопровідної системи. 

«Усі міські служби працюють цілодобово, щоб якомога швидше відновити стабільну роботу систем життєзабезпечення столиці»,  – повідомили у КМДА.

За даними «Укренерго», аварійні знеструмлення наразі вимушено застосовуються у місті Київ, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково Черкаській областях.

Премʼєрка України Юлія Свириденко провела нараду з ключовими міністерствами, державними енергокомпаніями та усіма, хто відповідальний за хід відновлювальних робіт. В усіх регіонах після відбою повітряних тривог розпочались відновлювальні роботи. «Є доручення щодо кожного регіону. Усі служби працюють для якнайшвидшого заживлення», – каже вона.

За словами глави уряду, у Києві та Кіровоградській області повністю буде відновлено водопостачання до кінця дня. Щодо енергопостачання в столиці – вже заживлена критична інфраструктура. Подальші роботи тривають.

Теги: обстріл Україна відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аналітики вважають, що «Валдай» давно перетворився на політичний театр Путіна
Валдайська двіжуха Путіна, або До іменин диктатора
7 жовтня, 10:15
Путін на «Валдаї»: головним ворогом Росії стала Європа
Головний висновок виступу Путіна на Валдаї
4 жовтня, 16:26
Чому мир без Китаю неможливий
Пекін відвернеться від Росії при одній умові
14 вересня, 21:30
МАГАТЕ повідомило про обстріл поблизу Запорізької АЕС
МАГАТЕ повідомило про обстріл поблизу Запорізької АЕС
17 вересня, 00:59
Корнійчук: Минулого року Україна, перебуваючи у війні, передала Палестинській автономії десятки тисяч тонн зерна
Ізраїль проти Палестини. Посол пояснив, на чиєму боці мають бути українці
1 жовтня, 10:57
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
5 жовтня, 08:41
Україну чекає сувора зима – аналітики попереджають про арктичний холод
Кліматичні зміни в Україні: екстремальні явища стають частішими
6 жовтня, 11:45
Дев’ятий контейнер з Нової Зеландії прибуде до України з медичною та гуманітарною підтримкою
Українці з Нової Зеландії відправили допомогу для ЗСУ та лікарень
Вчора, 17:45
Лавров стверджує, що Росія готова до переговорів
Лавров виступив перед порожньою залою в ООН
27 вересня, 21:05

Новини

Обстріл Києва: що відомо про ситуацію зі світлом на водою
Обстріл Києва: що відомо про ситуацію зі світлом на водою
Київ після обстрілів. Нардепам привезли технічну воду та біотуалети (фото)
Київ після обстрілів. Нардепам привезли технічну воду та біотуалети (фото)
У Києві збільшено кількість нарядів поліції
У Києві збільшено кількість нарядів поліції
У Печерському районі розгорнуто штаб допомоги постраждалим від ворожої атаки
У Печерському районі розгорнуто штаб допомоги постраждалим від ворожої атаки
Удар по Київщині: у Броварах пошкоджено житлові будинки, магазин та автівки (фото)
Удар по Київщині: у Броварах пошкоджено житлові будинки, магазин та автівки (фото)
«Нова пошта» попередила про затримки доставки у Києві та області через нічну атаку
«Нова пошта» попередила про затримки доставки у Києві та області через нічну атаку

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua