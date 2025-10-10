Обстріл Києва: що відомо про ситуацію зі світлом на водою

Без газу залишається будинок на бульварі Лесі України, пошкоджений внаслідок обстрілу.

Теплопостачання позбавлені 136 соціальних закладів, у яких вже почався опалювальний сезон

Унаслідок атаки на Київ знеструмленими залишаються 2 939 об’єктів інфраструктури, без води – 4 474 будинки. Про це повідомляє Главком із посиланням на КМДА.

Теплопостачання позбавлені 136 соціальних закладів, у яких вже почався опалювальний сезон. Без газу залишається будинок на бульварі Лесі України, пошкоджений внаслідок обстрілу.

За інформацією «Київводоканалу», триває заповнення водопровідної системи.

«Усі міські служби працюють цілодобово, щоб якомога швидше відновити стабільну роботу систем життєзабезпечення столиці», – повідомили у КМДА.

За даними «Укренерго», аварійні знеструмлення наразі вимушено застосовуються у місті Київ, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково Черкаській областях.

Премʼєрка України Юлія Свириденко провела нараду з ключовими міністерствами, державними енергокомпаніями та усіма, хто відповідальний за хід відновлювальних робіт. В усіх регіонах після відбою повітряних тривог розпочались відновлювальні роботи. «Є доручення щодо кожного регіону. Усі служби працюють для якнайшвидшого заживлення», – каже вона.

За словами глави уряду, у Києві та Кіровоградській області повністю буде відновлено водопостачання до кінця дня. Щодо енергопостачання в столиці – вже заживлена критична інфраструктура. Подальші роботи тривають.