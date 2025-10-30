Головна Країна Політика
Міністерка економічного співробітництва Німеччини прибула до Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Міністерка економічного співробітництва Німеччини прибула до Києва
Федеральна міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини Рім Алабалі Радован у Києві
фото: посольство ФРН в Україні/мережа Х

Під час візиту міністерка обговорить питання німецьких інвестицій в Україні та залучення німецьких компаній до відбудови країни

Федеральна міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини Рім Алабалі Радован 30 жовтня прибула з візитом до Києва. Про це повідомило посольство ФРН в Україні на сторінці в Х, інформує «Главком».

У дипломатичному відомстві зазначили, що під час візиту міністерка обговорить питання німецьких інвестицій в Україні та залучення німецьких компаній до відбудови країни, яка страждає від агресії Росії.

«На порядку денному – німецькі інвестиції в Україні й активна залученість німецьких компаній, зокрема в контексті відбудови країни, що страждає від агресії Росії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко провів зустріч із Федеральним міністром економіки та енергетики Німеччини Катаріною Райх на одній із теплових електростанцій компанії. Тімченко подякував міністру Райх і німецьким енергетичним компаніям за підтримку України у відновленні енергетичної інфраструктури. Керівник ДТЕК також висловив упевненість, що спільними зусиллями Україна та її союзники подолають енергетичний терор агресора.

До слова, міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл прибув 28 жовтня з візитом до Києва. 

Теги: Україна Німеччина

