Прикордонники вручили Анджеліні Джолі символічний подарунок (фото)

Голлівудській акторці вручили символіку України та пам’ятний коїн Держприкордонслужби

Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону подякували гуманітарній діячці та акторці Анджеліні Джолі за підтримку України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

Прикордонники подарували Анджеліні Джолі символіку України фото: ДПСУ

У ДПСУ додали, що голівудська зірка продовжує закликати світову спільноту допомагати ВПО та постраждалим від російської агресії проти України.

Зірці вручили пам’ятний коїн і національну символіку фото: ДПСУ

«У знак вдячності прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону подарували Анджеліні Джолі набір національної символіки України та коїн Державної прикордонної служби України», – наголосили прикордонники.

Нагадаємо, що американська акторка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала Херсон.

Журналісти зазначають, що Джолі таємно пішки перейшла кордон з Україною. Окрім цього, один із українських чиновників підтвердив інцидент із ТЦК на одному із контрольно-пропускних пунктів, коли працівники військкомату затримали її охоронця.