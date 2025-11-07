Головна Країна Події в Україні
Прикордонники вручили Анджеліні Джолі символічний подарунок (фото)

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Прикордонники вручили Анджеліні Джолі символічний подарунок (фото)
Українські прикордонники подякували Анджеліні Джолі за підтримку України
фото: ДПСУ

Голлівудській акторці вручили символіку України та пам’ятний коїн Держприкордонслужби

Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону подякували гуманітарній діячці та акторці Анджеліні Джолі за підтримку України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

Прикордонники подарували Анджеліні Джолі символіку України
Прикордонники подарували Анджеліні Джолі символіку України
фото: ДПСУ

У ДПСУ додали, що голівудська зірка продовжує закликати світову спільноту допомагати ВПО та постраждалим від російської агресії проти України.

Зірці вручили пам’ятний коїн і національну символіку
Зірці вручили пам’ятний коїн і національну символіку
фото: ДПСУ

«У знак вдячності прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону подарували Анджеліні Джолі набір національної символіки України та коїн Державної прикордонної служби України», – наголосили прикордонники.

Нагадаємо, що американська акторка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала Херсон. 

Журналісти зазначають, що Джолі таємно пішки перейшла кордон з Україною. Окрім цього, один із українських чиновників підтвердив інцидент із ТЦК на одному із контрольно-пропускних пунктів, коли працівники військкомату затримали її охоронця.

Прикордонники вручили Анджеліні Джолі символічний подарунок (фото)
Прикордонники вручили Анджеліні Джолі символічний подарунок (фото)
