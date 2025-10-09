Рух потягів на Сумщину та Чернігівщину тимчасово призупинено

Для перевезення пасажирів залучено резервний транспорт і автобуси місцевих громад

Організовано трансфери до Конотопа, Шостки та Сум

Окупанти продовжують намагатися ускладнити сполучення з прифронтовими областями. У напрямку Сумщини та Чернігівщини тимчасово призупинено рух потягів через неможливість проїзду на окремій ділянці колії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

«Пасажири у безпеці. Ми постійно координуємо дії з «Укрзалізницею» та громадами, щоб швидко реагувати на ситуацію й допомагати людям», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для перевезення пасажирів залучено резервний транспорт і автобуси місцевих громад. Організовано трансфери до Конотопа, Шостки та Сум.

«Служби діють злагоджено й відповідально, щоб усі пасажири були у безпеці та дісталися пунктів призначення», – підсумував Григоров.

Нагадаємо, росіяни вдарили по Конотопу. Згодом «Укрзалізниця» повідомила про тимчасові зміни у русі потягів через удари по залізничній інфраструктурі. Потяги у напрямку Сумської області рухатимуться зміненими маршрутами.