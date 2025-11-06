Зеленський провів розмову з президентом Кенії Руто

Лідери України та Кенії обговорили спільні проєкти, засудили дії Росії та домовилися про подальшу співпрацю в ООН

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Кенії Вільямом Руто. Сторони обговорили двосторонні відносини та спільні проєкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського в Telegram.

«Поінформував про російські удари проти людей та інфраструктури і подякував за теплі слова підтримки. Торкнулися питання російського рекрутингу іноземних громадян у свою злочинну війну. Знаємо про всі шахрайські методи. Будемо тісніше працювати, щоб це припинилося», – зазначив Зеленський.

За його словами, сторони також обговорили розвиток «двосторонніх відносин і спільних проєктів».

«Окремо торкнулися питання українських дітей. Цього місяця в ООН Україна представить резолюцію, яка засуджує незаконні російські викрадення та депортацію українських дітей. Дякую за те, що можемо розраховувати на підтримку Кенії», – додав президент.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн домовилися, що команди вже цього тижня розпочнуть працювати над реалізацією всіх домовленостей, і узгодили спільні наступні контакти й кроки.

Президент України Володимира Зеленьський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та пригадав багато важливих моментів, які той зробив для України за час перебування на посаді. Зеленський пригадав багато важливих моментів: промова про Zeitenwende, історичний кава-брейк що допоміг почати переговори про вступ України до ЄС, три батареї Patriot, інші поставки систем протиповітряної оборони та багато іншого.