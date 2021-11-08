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    Військовий експерт Дмитро Штибликов знову зустрічає день народження в російських застінках

    • Михайло Гончар

      Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

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    Штибликову загрожує новий термін ув'язнення, відповідно до законодавства путінського Мордору&nbsp;&ndash;&nbsp;від 12 до 20 років - Військовий експерт Дмитро Штибликов знову зустрічає день народження в російських застінках
    Штибликову загрожує новий термін ув'язнення, відповідно до законодавства путінського Мордору – від 12 до 20 років

    Проти Дмитра сфальшована нова справа

    Сьогодні військовому експерту, члену редакційної колегії журналу «Чорноморська безпека», севастопольцю Дмитру Штибликову – 51. Як і попередні 4 дні народження він зустрічає в російських застінках.

    Післязавтра, 10 листопада він мав би вийти на свободу у зв'язку із завершенням 5-річного терміну ув'язнення по сфальсифікованій окупантами справі «диверсантів», у якій йому була відведена роль організатора диверсії.

    Мав би вийти. Але не вийде. Бо за цей час сфальшована нова справа. Минулого року він був етапований з колонії суворого режиму в Омську до СІЗО ФСБ «Лєфортово» у Москві, де рік проходили слідчі дії. «Слідство» завершено. Можливо вже Дмитро на етапі до Ростова, де буде відбуватися «суд». Йому загрожує новий термін ув'язнення, відповідно до законодавства путінського Мордору – від 12 до 20 років.

    Інші двоє фігурантів «справи диверсантів» – заступник головного редактора журналу «Чорноморська безпека», журналіст Олексій Бессарабов та військовий пенсіонер Володимир Дудка – відбувають 14-річний термін ув'язнення в колоніях суворого режиму в Ставропольському краї.

    Завдячуючи віртуальному музею російської агресії, ви можете ознайомитись з «справою «диверсантів» тут.

    Джерело: блог Михайла Гончара

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    Теги: Крим Росія ФСБ Севастополь СІЗО журналіст
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    Військовий експерт Дмитро Штибликов знову зустрічає день народження в російських застінках