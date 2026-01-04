Місце України у новій реальності

Світ трьох центрів сили та місце України у ньому

Світ швидко ділиться на три центри сили: США, Китай і Росію. Без ілюзій. Події навколо Венесуели – це знак нового світопорядку.

США показують готовність діяти силою і жорстко захищати свої інтереси і контроль у регіоні. Китай робить висновки – і нарощує тиск навколо Тайваню.

Росія ж живе війною як способом існування і намагається заробляти на кожній глобальній кризі – енергетиці, хаосі, розколі Заходу. Україна – між цими лініями розлому. І це небезпечно, але й дає шанс.

Наше завдання – чітко зафіксувати себе в західному світі без подвійних трактувань. Не як «буфер» чи «переговорний майданчик», а як елемент європейської та трансатлантичної безпеки. Ми маємо:

наполягати на жорсткому тиску на Росію;

тримати моральну і правову чіткість;

говорити з Заходом мовою спільної безпеки.

Україна вже зробила свій вибір. Тепер наше завдання – змусити світ рахуватися з ним.