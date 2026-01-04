Головна Думки вголос Мирослава Гонгадзе
search button user button menu button
Мирослава Гонгадзе Журналіст

Місце України у новій реальності

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Світ трьох центрів сили і місце України
фото: depositphotos.com

Світ трьох центрів сили та місце України у ньому

2026.

Світ швидко ділиться на три центри сили: США, Китай і Росію. Без ілюзій. Події навколо Венесуели – це знак нового світопорядку.

США показують готовність діяти силою і жорстко захищати свої інтереси і контроль у регіоні. Китай робить висновки – і нарощує тиск навколо Тайваню.

Росія ж живе війною як способом існування і намагається заробляти на кожній глобальній кризі – енергетиці, хаосі, розколі Заходу. Україна – між цими лініями розлому. І це небезпечно, але й дає шанс.

Наше завдання – чітко зафіксувати себе в західному світі без подвійних трактувань. Не як «буфер» чи «переговорний майданчик», а як елемент європейської та трансатлантичної безпеки. Ми маємо:

  • наполягати на жорсткому тиску на Росію;
  • тримати моральну і правову чіткість;
  • говорити з Заходом мовою спільної безпеки.

Україна вже зробила свій вибір. Тепер наше завдання – змусити світ рахуватися з ним.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Китай Україна США росія Дональд Трамп Сі Цзіньпін путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

19-річний Сарксян посідає 1094 місце у світовому рейтингу
Черговий тенісист відмовився від російського громадянства
31 грудня, 2025, 18:00
Трамп заявив, що обговорював з Зеленським та з Путіним Запорізьку АЕС
Трамп заявив, що обговорював з Зеленським та з Путіним Запорізьку АЕС
29 грудня, 2025, 00:56
Імпорт європейських товарів до РФ вперше в історії перевищив експорт
Імпорт європейських товарів до РФ вперше в історії перевищив експорт
25 грудня, 2025, 09:59
Пекарня Trump у Фрайнсхаймі припиняє роботу
У Німеччині закривається пекарня родичів Дональда Трампа
24 грудня, 2025, 19:22
Масштабний блекаут у Сан-Франциско: озвучено причини
Масштабний блекаут у Сан-Франциско: озвучено причини
22 грудня, 2025, 09:53
США розпочали військову операцію проти ІДІЛ у Сирії
США розпочали військову операцію проти ІДІЛ у Сирії
20 грудня, 2025, 00:57
Плетенчук розповів, що ЗСУ провели багаторівневу операцію зі знищення підводного човна РФ
Військово-Морські Сили ЗСУ розкрили деталі атаки на підводний човен РФ у Новоросійську
16 грудня, 2025, 14:13
«Немає карт»: як Трамп і Кремль змушують Київ до поступок – аналіз Bloomberg 
«Немає карт»: як Трамп і Кремль змушують Київ до поступок – аналіз Bloomberg 
14 грудня, 2025, 03:21
Зеленський про зустріч з Трампом: Україна готова до будь-якої дати
Зеленський про зустріч з Трампом: Україна готова до будь-якої дати
9 грудня, 2025, 22:13

Мирослава Гонгадзе

Місце України у новій реальності
Місце України у новій реальності
Сумні уроки історії: Будапештський меморандум
Сумні уроки історії: Будапештський меморандум
Вашингтонський майдан та декларації українських чиновників
Вашингтонський майдан та декларації українських чиновників
Люстрація, кажете?
Люстрація, кажете?

Новини

В Україні хмарно: погода на 4 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
Вчора, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua