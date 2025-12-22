Головна Світ Соціум
Масштабний блекаут у Сан-Франциско: озвучено причини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
фото із відкритих джерел

Безпілтні таксі Waymo паралізували Сан-Франциско під час блекауту

Масштабна аварія в енергосистемі Сан-Франциско залишила без світла третину міста та призвела до неочікуваного транспортного колапсу. Головною проблемою стали не лише темні вулиці, а й десятки безпілотних таксі, які «завмерли» посеред доріг. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

Причиною надзвичайної ситуації стала пожежа на електропідстанції у північно-східній частині міста. Внаслідок інциденту електропостачання зникло у 130 тис. споживачів – це приблизно третина всього населення Сан-Франциско. Блекаут охопив житлові будинки, офісні центри та торговельні мережі. Найбільш резонансним наслідком відключення світла став збій у роботі безпілотних таксі сервісу Waymo. Через знеструмлення міста автомобілі, ймовірно, втратили зв'язок із серверами керування.

Машини увімкнули аварійну сигналізацію, заблокувавши рух іншому транспорту. Компанія Waymo офіційно підтвердила призупинення всіх поїздок до відновлення стабільної роботи систем. Ситуацію погіршили непрацюючі світлофори та зупинка громадського транспорту: поїзди завмерли, а автобусні маршрути довелося терміново змінювати.

Мер Сан-Франциско Деніел Лурі закликав мешканців бути максимально обережними. На вулиці вивели додаткові патрулі поліції для регулювання руху та запобігання мародерству.

«Використовуйте ліхтарики замість свічок, щоб знизити ризик пожеж. Бережіть себе та допомагайте один одному», – написав мер у соцмережі X. Енергетикам вже вдалося повернути світло до 90 тис. домогосподарств. Проте близько 40 тис. об'єктів все ще залишаються знеструмленими. Роботи з ліквідації наслідків пожежі на підстанції тривають.

