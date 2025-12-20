Головна Світ Політика
США розпочали військову операцію проти ІДІЛ у Сирії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
США розпочали військову операцію проти ІДІЛ у Сирії
фото з відкритих джерел

Метою США є повна ліквідація бойовиків ІДІЛ та їхньої інфраструктури

Глава Пентагону Піт Гегсет оголосив про запуск масштабної військової операції під назвою «Удар яструба» (Hawk Strike) на території Сирії, передає «Главком».

Метою американських сил є повна ліквідація бойовиків ІДІЛ та їхньої інфраструктури. Ці дії стали прямою відповіддю на загибель двох військовослужбовців США та цивільного перекладача в районі Пальміри.

Центральне командування Збройних Сил США підтвердило нанесення ударів по об’єктах терористів, зокрема по складах зі зброєю. Міністр війни підкреслив, що ця операція є «декларацією помсти» за напад на американців, і пообіцяв безжальне переслідування кожного, хто загрожує громадянам США.

Напад на американський підрозділ стався під час зустрічі військових із місцевим лідером у межах контртерористичної місії. Окрім трьох загиблих, ще троє представників США отримали поранення. За даними Пентагону, безпосереднього виконавця атаки вже ліквідували сили-партнери США.

Хоча Гегсет не розкрив деталей щодо особи нападника, Сирійська обсерваторія з прав людини стверджує, що бойовик був представником сирійських сил безпеки. Наразі імена загиблих американських військових не розголошуються з етичних міркувань – до завершення процедури сповіщення їхніх родин.

Раніше Сирія зірвала наміри «Ісламської держави» (ІДІЛ) вбити нового президента країни Ахмеда аш-Шараа. 

Як розповів Reuters високопоставлений представник сирійських служб безпеки та високопоставлений чиновник із країн Близького Сходу, змови були не пов'язані між собою. Їх вдалося розкрити в останні кілька місяців. Одна з них планувалася на офіційній зустрічі за участю Шараа, про яку було публічно оголошено заздалегідь. Подробиці розкривати не стали, пославшись на міркування безпеки.

Нагадаємо, США подали до Ради безпеки ООН проєкт резолюції про скасування санкцій проти президента Сирії Ахмеда аль-Шараа та міністра внутрішніх справ Анаса Хаттаба. Це відбулось напередодні запланованого візиту сирійського лідера до Білого дому.  Згодом стало відомо, що Рада безпеки ООН ухвалила рішення скасувати санкції проти президента Сирії Ахмеда аш-Шараа та міністра внутрішніх справ Анаса Хаттаба.

