Чемпіон попереджає, що, якщо мирні переговори не відбудуться, то Кремль продовжить свою загарбницьку війну, майже гарантуючи її відновлення

Колумніст Марк Чемпіон аналізує для Bloomberg стратегічні маніпуляції Кремля та роль США в російсько-українській війні. На його думку, після початкових невдач та зарозумілості, план Росії змінився, і тепер вона прагне перетворити свої тактичні здобутки на великі стратегічні перемоги, пише «Главком».

Кремль хоче переконати світ, що єдиний шлях для України – це поступки. Чемпіон підкреслює, що з новою 28-пунктною російсько-американською мирною пропозицією Москва намагається ослабити Україну та налаштувати її громадян проти власного уряду, тим самим створюючи внутрішні конфлікти. У контексті цих подій важливою фігурою є президент США Дональд Трамп, який, за словами колумніста, «постійно забирає у України її «картки», не даючи їй можливості для маневру».

«Коли він каже президенту Володимиру Зеленському, що в України «немає карт», то це головним чином тому, що Трамп постійно їх у нього забирає», – зазначає Чемпіон.

Відмовившись від принципу, що Україна ніколи не повинна вступати до НАТО, та припинивши військову допомогу, Трамп фактично послабив позиції України на міжнародній арені. «Протягом цього року США призупинили майже всю фінансову та військову підтримку України, що фактично дозволило Росії активізувати свої дії на сході країни», – пояснює автор.

Наратив Кремля щодо української слабкості продовжує домінувати в міжнародних переговорах, в результаті чого Україна змушена робити поступки, навіть попри те, що насправді її війська демонструють стабільність на фронті. Чемпіон зазначає, що, попри значну перевагу Росії в ресурсах та військовій силі, українські війська тримають оборону в ряді ключових міст, таких як Покровськ, що свідчить про здатність Києва утримувати свої позиції.

«Ми все ще отримуємо інформацію про те, що відбувається, але ми просто радимо людям замикати свої двері та залишатися пильними», – коментує член ради Провіденса Джон Гонсалвес ситуацію навколо оборони українських територій.

За словами Чемпіона, зараз саме час для угоди, яка визнає слабкість України, але не винагороджує Росію за її агресію. Американські переговірники повинні перестати повторювати російські наративи і тиснути на Путіна через його економічні та демографічні вразливості: «Метою має бути припинення вогню, яке визнає, що Україна занадто слабка, щоб повернути цю землю, але не винагороджує Путіна за його агресію і не готує його сили для більш успішного вторгнення пізніше».

Залишаючи питання відкритим, чи зможе Трамп із своєю командою забезпечити стабільний мир, Чемпіон попереджає, що, якщо мирні переговори не відбудуться, то Кремль продовжить свою загарбницьку війну, майже гарантуючи її відновлення.

Нагадаємо, українська влада готується до зустрічей з американською стороною та європейськими партнерами найближчими днями. Зеленський підтвердив, що летить до Берліна на зустріч із європейськими лідерами.

Також спеціальний представник США Стів Віткофф цими вихідними здійснить візит до Берліна. Головною метою поїздки є проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських держав.

Варто зазначити, що у Парижі планувалась важлива зустріч, на якій представники України та Європейського Союзу мали обговорити суперечливі пункти мирного плану президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни.

Згодом стало відомо, що зустріч делегацій Сполучених Штатів, України та європейських країн, яка була запланована на суботу, 13 грудня, у Парижі для обговорення українського мирного плану, була скасована.