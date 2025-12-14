Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Немає карт»: як Трамп і Кремль змушують Київ до поступок – аналіз Bloomberg 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
«Немає карт»: як Трамп і Кремль змушують Київ до поступок – аналіз Bloomberg 
фото: Getty Images

Чемпіон попереджає, що, якщо мирні переговори не відбудуться, то Кремль продовжить свою загарбницьку війну, майже гарантуючи її відновлення

Колумніст Марк Чемпіон аналізує для Bloomberg стратегічні маніпуляції Кремля та роль США в російсько-українській війні. На його думку, після початкових невдач та зарозумілості, план Росії змінився, і тепер вона прагне перетворити свої тактичні здобутки на великі стратегічні перемоги, пише «Главком».

Кремль хоче переконати світ, що єдиний шлях для України – це поступки. Чемпіон підкреслює, що з новою 28-пунктною російсько-американською мирною пропозицією Москва намагається ослабити Україну та налаштувати її громадян проти власного уряду, тим самим створюючи внутрішні конфлікти. У контексті цих подій важливою фігурою є президент США Дональд Трамп, який, за словами колумніста, «постійно забирає у України її «картки», не даючи їй можливості для маневру».

«Коли він каже президенту Володимиру Зеленському, що в України «немає карт», то це головним чином тому, що Трамп постійно їх у нього забирає», – зазначає Чемпіон.

Відмовившись від принципу, що Україна ніколи не повинна вступати до НАТО, та припинивши військову допомогу, Трамп фактично послабив позиції України на міжнародній арені. «Протягом цього року США призупинили майже всю фінансову та військову підтримку України, що фактично дозволило Росії активізувати свої дії на сході країни», – пояснює автор.

Наратив Кремля щодо української слабкості продовжує домінувати в міжнародних переговорах, в результаті чого Україна змушена робити поступки, навіть попри те, що насправді її війська демонструють стабільність на фронті. Чемпіон зазначає, що, попри значну перевагу Росії в ресурсах та військовій силі, українські війська тримають оборону в ряді ключових міст, таких як Покровськ, що свідчить про здатність Києва утримувати свої позиції.

«Ми все ще отримуємо інформацію про те, що відбувається, але ми просто радимо людям замикати свої двері та залишатися пильними», – коментує член ради Провіденса Джон Гонсалвес ситуацію навколо оборони українських територій.

За словами Чемпіона, зараз саме час для угоди, яка визнає слабкість України, але не винагороджує Росію за її агресію. Американські переговірники повинні перестати повторювати російські наративи і тиснути на Путіна через його економічні та демографічні вразливості: «Метою має бути припинення вогню, яке визнає, що Україна занадто слабка, щоб повернути цю землю, але не винагороджує Путіна за його агресію і не готує його сили для більш успішного вторгнення пізніше».

Залишаючи питання відкритим, чи зможе Трамп із своєю командою забезпечити стабільний мир, Чемпіон попереджає, що, якщо мирні переговори не відбудуться, то Кремль продовжить свою загарбницьку війну, майже гарантуючи її відновлення.

Нагадаємо, українська влада готується до зустрічей з американською стороною та європейськими партнерами найближчими днями. Зеленський підтвердив, що летить до Берліна на зустріч із європейськими лідерами.

Також спеціальний представник США Стів Віткофф цими вихідними здійснить візит до Берліна. Головною метою поїздки є проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських держав. 

Варто зазначити, що у Парижі планувалась важлива зустріч, на якій представники України та Європейського Союзу мали обговорити суперечливі пункти мирного плану президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни. 

Згодом стало відомо, що зустріч делегацій Сполучених Штатів, України та європейських країн, яка була запланована на суботу, 13 грудня, у Парижі для обговорення українського мирного плану, була скасована. 

Читайте також:

Теги: росія США Дональд Трамп переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українського президента Володимира Зеленського схиляють до найгіршої угоди в його житті
Капітуляція в мирній обгортці. Наступний тиждень стане вирішальним? ТЕМА №1
21 листопада, 21:05
Посадовці США планують переконати Трампа відмовитись від ядерних випробувань
CNN: посадовці США планують переконати Трампа відмовитись від ядерних випробувань
15 листопада, 00:23
Дрони пролітали на рівні багатоповерхівок у Рязанській області
Дрони атакували Рязань: понад 10 вибухів біля НПЗ
15 листопада, 08:54
Американці протестують проти проведення федеральною владою рейдів у Шарлотті
Арешти мігрантів у США набирають обертів
17 листопада, 07:53
«Мирний план» США для України ще на стадії опрацювання
У США підтвердили, що «мирний план» для України потребує доопрацювання
20 листопада, 19:58
Між Японією та Китаєм виникла напруга через Тайвань: у NYT пояснили, чому козирі у Трампа
Між Японією та Китаєм виникла напруга через Тайвань: у NYT пояснили, чому козирі у Трампа
26 листопада, 05:48
Зеленський у Брюсселі зустрівся з Рютте, Коштою та фон дер Ляєн
Переговори Зеленського з партнерами у Брюсселі, заяви Трампа: головне за ніч
9 грудня, 05:55
Очевидці повідомляють про яскраві спалахи в небі
Дрони атакували Новокуйбишевськ (відео)
27 листопада, 07:25
США оприлюднили оборонний законопроєкт: скільки коштів передбачено для України
США оприлюднили оборонний законопроєкт: скільки коштів передбачено для України
8 грудня, 08:33

Політика

Стармер і фон дер Ляєн обговорили мирний план для України
Стармер і фон дер Ляєн обговорили мирний план для України
Скільки американців вважають, що Трамп знав про злочини Епштейна – опитування
Скільки американців вважають, що Трамп знав про злочини Епштейна – опитування
«Немає карт»: як Трамп і Кремль змушують Київ до поступок – аналіз Bloomberg 
«Немає карт»: як Трамп і Кремль змушують Київ до поступок – аналіз Bloomberg 
Саакашвілі прокоментував гарантії безпеки від США для України, нагадавши приклад В'єтнаму
Саакашвілі прокоментував гарантії безпеки від США для України, нагадавши приклад В'єтнаму
Стубб скасував поїздку до США для участі у переговорах щодо України
Стубб скасував поїздку до США для участі у переговорах щодо України
Лукашенко пообіцяв припинити польоти метеозондів з території Білорусі над Литвою
Лукашенко пообіцяв припинити польоти метеозондів з території Білорусі над Литвою

Новини

Демографиня спрогнозувала, якими стануть українські регіони після війни та що їх чекає
Сьогодні, 04:31
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
Вчора, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Вчора, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua