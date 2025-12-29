Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що обговорював з Зеленським та з Путіним Запорізьку АЕС

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що обговорював з Зеленським та з Путіним Запорізьку АЕС
фото: The White house/Facebook

Трамп зауважив, що ЗАЕС перебуває в стані, який дозволяє негайно відновити її експлуатацію

Президент США Дональд Трамп повідомив, що під час переговорів окрема увага була приділена питанню Запорізької атомної електростанції. Про це Трамп заявив на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським після перемовин у Мар-а-Лаго, пише «Главком».

За його словами, найбільша АЕС у світі перебуває в стані, який дозволяє негайно відновити її експлуатацію.

Трамп зазначив, що обговорював це питання з Володимиром Путіним, і стверджує, що російський диктатор зацікавлений у введенні об'єкта в роботу. Американський лідер підкреслив, що технічні можливості дозволяють здійснити запуск станції у стислі терміни.

Раніше президент США Дональда Трампа заявив, що російський диктатор Володимир Путін висловлює щиру зацікавленість у досягненні миру та успішному майбутньому України. Американський лідер зазначив, що Росія виявляє готовність долучитися до процесу відбудови української держави.

Водночас, Трамп зауважив, що наразі Путін виступає проти припинення вогню. Російська сторона побоюється опинитися у вразливому становищі, якщо бойові дії доведеться розпочинати знову, і президент США заявив, що розуміє таку позицію.

Також Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

Щодо механізму ухвалення майбутніх угод, Трамп наголосив, що остаточне рішення має бути за Україною – через схвалення у парламенті або на загальнонаціональному референдумі. Він додав, що відчуває прагнення населення до припинення бойових дій.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів. Про це заявив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.

Теги: Дональд Трамп путін Володимир Зеленський переговори Запорізька АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Склад американської делегації на переговорах
CNN назвав склад американської делегації на переговарах з Україною
Вчора, 22:16
The Atlantic: Україна радикально змінила тактику морських битв
The Atlantic: Україна радикально змінила тактику морських битв
Вчора, 01:58
Трамп нещодавно повторив свою тезу про приєднання Гренландії до США
Міністр закордонних справ Данії різко відреагував на вимогу Трампа про Гренландію
24 грудня, 00:43
Трамп може оголосити про початок військової операції проти Венесуели
Трамп може оголосити про початок військової операції проти Венесуели
17 грудня, 22:58
Трамп зробив декілька заяв про російсько-українську війну
Треба звести Росію та Україну до спільного бачення – Трамп
15 грудня, 23:31
Усі затримані працювали у Києві різноробочими на будівництві й одночасно шукали «легкі заробітки» у телеграм-каналах
Теракт у Дарницькому районі Києва: затримано виконавців, які діяли за завданням РФ
12 грудня, 12:16
Трамп вважає, що Україна має невигідну позицію на полі бою
FT: Трамп розраховує на підписання угоди щодо миру в Україні до Різдва
9 грудня, 22:56
Як Венесуела може змінити хід війни в Україні
Удар по Венесуелі як сигнал Путіну: що задумав Трамп?
29 листопада, 20:39
Трамп попередив усіх учасників авіасполучення про введені обмеження
США закриває небо над Венесуелою – Трамп
29 листопада, 15:05

Політика

Трамп прокоментував долю Донбасу
Трамп прокоментував долю Донбасу
Трамп заявив, що обговорював з Зеленським та з Путіним Запорізьку АЕС
Трамп заявив, що обговорював з Зеленським та з Путіним Запорізьку АЕС
Трамп заявив, що Путін хоче успіху України, але відмовляється від припинення вогню
Трамп заявив, що Путін хоче успіху України, але відмовляється від припинення вогню
Пресконференцію завершено: головні заяви Трампа та Зеленського
Пресконференцію завершено: головні заяви Трампа та Зеленського
Зеленський: Мирний план готовий на 90%, а безпекові гарантії від США узгоджені повністю
Зеленський: Мирний план готовий на 90%, а безпекові гарантії від США узгоджені повністю
Трамп готовий приїхати в Україну
Трамп готовий приїхати в Україну

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua