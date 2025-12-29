Трамп заявив, що обговорював з Зеленським та з Путіним Запорізьку АЕС

Трамп зауважив, що ЗАЕС перебуває в стані, який дозволяє негайно відновити її експлуатацію

Президент США Дональд Трамп повідомив, що під час переговорів окрема увага була приділена питанню Запорізької атомної електростанції. Про це Трамп заявив на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським після перемовин у Мар-а-Лаго, пише «Главком».

За його словами, найбільша АЕС у світі перебуває в стані, який дозволяє негайно відновити її експлуатацію.

Трамп зазначив, що обговорював це питання з Володимиром Путіним, і стверджує, що російський диктатор зацікавлений у введенні об'єкта в роботу. Американський лідер підкреслив, що технічні можливості дозволяють здійснити запуск станції у стислі терміни.

Раніше президент США Дональда Трампа заявив, що російський диктатор Володимир Путін висловлює щиру зацікавленість у досягненні миру та успішному майбутньому України. Американський лідер зазначив, що Росія виявляє готовність долучитися до процесу відбудови української держави.

Водночас, Трамп зауважив, що наразі Путін виступає проти припинення вогню. Російська сторона побоюється опинитися у вразливому становищі, якщо бойові дії доведеться розпочинати знову, і президент США заявив, що розуміє таку позицію.

Також Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

Щодо механізму ухвалення майбутніх угод, Трамп наголосив, що остаточне рішення має бути за Україною – через схвалення у парламенті або на загальнонаціональному референдумі. Він додав, що відчуває прагнення населення до припинення бойових дій.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів. Про це заявив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.