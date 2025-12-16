Військово-Морські Сили ЗСУ розкрили деталі атаки на підводний човен РФ у Новоросійську

Плетенчук пояснив, що російські субмарини не підозрювали загрози, проте ЗСУ їх уразили

Військово-морські сили ЗСУ розкрили деталі складної операції зі знищення підводного човна РФ у Новоросійську. За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, субмарина не відчувала небезпеки, проте завдяки багаторівневому плануванню та ретельній розробці засобу ураження операцію вдалося успішно провести. Про це 16 грудня розповів Плетенчук в ефірі телемарафону, відео опублікував канал «Ми – Україна».

«Це було складно тому, що це захищений об'єкт, база. Як ви бачите, останнім часом росіяни свої кораблі, навіть підводні човни, в морі практично не тримають. До речі, зараз їх теж там нема – саме через небезпеку ураження. Не маючи особливого вибору, вони вимушені фактично ховатися у пункті базування», – сказав Плетенчук

Окрім того, наразі – міжсезоння, що ускладнює навігацію, особливо для відносно невеликих плавзасобів, зазначив Плетенчук. Він пояснив, що цей період – з середини осені до середини весни – виходити з бази у Новоросійську доволі складно через певні нюанси її розташування.

Водночас російські кораблі вимушені у разі небезпеки змінювати місце стоянки – переставляти кораблі, або виходити з бази для того, щоб не дістати ураження.

«А тут, як ви бачите, ніякої небезпеки вони не відчували. У цій операції, яка має багато шарів, починаючи від розробки самого засобу ураження і закінчуючи плануванням, з виключенням витоків інформації, провести такий захід – це комплексна і доволі складна справа», – сказав він.

Плетенчук розповів, акваторії Чорного моря перебували тільки чотири підводні човни проєкту «Варшав’янка», серед яких – «Ростов-на-Дону», який РФ втратила через атаку ЗСУ у серпні 2024 року. За його інформацією, у Чорному морі наразі залишаються дві субмарини типу «Варшав’янка» та ще одна, яка не є носієм «Калібрів».

Речник ВМС ЗСУ наголосив, наразі йдеться про другий втрачений Росією підводний човен, й це своєрідний антирекорд, бо з часів Другої світової війни жодна країна світу ще не втрачала субмарину.

Нагадаємо, що 15 грудня Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами успішно підірвала підводний човен РФ класу «Варшав'янка» в порту Новоросійськ. На борту субмарини перебували чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», а сам човен зазнав критичних пошкоджень і фактично виведений з ладу. Операція стала першою в історії застосування підводних дронів «Sub Sea Baby» для ураження ворожої субмарини.