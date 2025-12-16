Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Військово-Морські Сили ЗСУ розкрили деталі атаки на підводний човен РФ у Новоросійську

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Військово-Морські Сили ЗСУ розкрили деталі атаки на підводний човен РФ у Новоросійську
Плетенчук розповів, що ЗСУ провели багаторівневу операцію зі знищення підводного човна РФ
скриншот з телемарафону

Плетенчук пояснив, що російські субмарини не підозрювали загрози, проте ЗСУ їх уразили

Військово-морські сили ЗСУ розкрили деталі складної операції зі знищення підводного човна РФ у Новоросійську. За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, субмарина не відчувала небезпеки, проте завдяки багаторівневому плануванню та ретельній розробці засобу ураження операцію вдалося успішно провести. Про це 16 грудня розповів Плетенчук в ефірі телемарафону, відео опублікував канал «Ми – Україна». 

«Це було складно тому, що це захищений об'єкт, база. Як ви бачите, останнім часом росіяни свої кораблі, навіть підводні човни, в морі практично не тримають. До речі, зараз їх теж там нема – саме через небезпеку ураження. Не маючи особливого вибору, вони вимушені фактично ховатися у пункті базування», – сказав Плетенчук 

 Окрім того, наразі – міжсезоння, що ускладнює навігацію, особливо для відносно невеликих плавзасобів, зазначив Плетенчук. Він пояснив, що цей період – з середини осені до середини весни – виходити з бази у Новоросійську доволі складно через певні нюанси її розташування.

Водночас російські кораблі вимушені у разі небезпеки змінювати місце стоянки – переставляти кораблі, або виходити з бази для того, щоб не дістати ураження.

«А тут, як ви бачите, ніякої небезпеки вони не відчували. У цій операції, яка має багато шарів, починаючи від розробки самого засобу ураження і закінчуючи плануванням, з виключенням витоків інформації, провести такий захід – це комплексна і доволі складна справа», – сказав він.

Плетенчук розповів, акваторії Чорного моря перебували тільки чотири підводні човни проєкту «Варшав’янка», серед яких – «Ростов-на-Дону», який РФ втратила через атаку ЗСУ у серпні 2024 року. За його інформацією, у Чорному морі наразі залишаються дві субмарини типу «Варшав’янка» та ще одна, яка не є носієм «Калібрів».

Речник ВМС ЗСУ наголосив, наразі йдеться про другий втрачений Росією підводний човен, й це своєрідний антирекорд, бо з часів Другої світової війни жодна країна світу ще не втрачала субмарину.

Нагадаємо, що 15 грудня Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами успішно підірвала підводний човен РФ класу «Варшав'янка» в порту Новоросійськ. На борту субмарини перебували чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», а сам човен зазнав критичних пошкоджень і фактично виведений з ладу. Операція стала першою в історії застосування підводних дронів «Sub Sea Baby» для ураження ворожої субмарини.

Читайте також:

Теги: субмарина Україна росіяни росія СБУ ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Бутягін
Російська еміграція у паніці: чим обернувся арешт Бутягіна
12 грудня, 16:37
Королівський флот супроводжував російську субмарину до Ла-Маншу
Британський флот супроводив російську субмарину до Ла-Маншу
12 грудня, 07:44
Рубіо зазначив, що після роботи у Женеві та зустрічі у Флориді ще є над чим працювати
Перемовини щодо миру в США завершено: що кажуть Рубіо та Умєров
30 листопада, 22:12
Російські винищувачі МіГ-31 можуть дістатися польськог оповітряного простору за 15 хвилин
Польща готувалася збивати винищувачі РФ системами Patriot
30 листопада, 16:58
Зеленський доручив СБУ провести перевірки в регіонах і правоохоронній системі
Зеленський доручив СБУ провести перевірки в регіонах і правоохоронній системі
28 листопада, 18:17
Логістичний об'єкт площею понад 50 тис. кв. м. забезпечував безперебійне постачання продуктів у магазини мережі
Атака на Київ: знищено логістичний центр мережі Novus, загинули четверо водіїв
25 листопада, 14:18
Зеленський закликав «не забувати найголовнішу мету» – зупинити конфлікт так, щоб він не розпалився знову у майбутньому
Росія воює не за територію: Зеленський на тлі перемовин зі США виступив із заявою
23 листопада, 21:45
До завершення війни в Україні залишилося два метри – Келлог
До завершення війни в Україні залишилося два метри – Келлог
23 листопада, 09:51
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією
22 листопада, 06:28

Події в Україні

Військово-Морські Сили ЗСУ розкрили деталі атаки на підводний човен РФ у Новоросійську
Військово-Морські Сили ЗСУ розкрили деталі атаки на підводний човен РФ у Новоросійську
У будинку культури на Харківщині сталася пожежа через удар дрона
У будинку культури на Харківщині сталася пожежа через удар дрона
Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2025 року
Квартири вигоріли вщент. Влада показала наслідки російського удару по Запоріжжю
Квартири вигоріли вщент. Влада показала наслідки російського удару по Запоріжжю
Втрати ворога станом на 16 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 16 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 грудня: ситуація на фронті

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua