У Німеччині закривається пекарня родичів Дональда Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
У Німеччині закривається пекарня родичів Дональда Трампа
Пекарня Trump у Фрайнсхаймі припиняє роботу
фото: dw.com

Торт «Шматочок Трампа» більше не купити

В німецькому містечку Фрайнсхайм (земля Рейнланд-Пфальц) готується до закриття одна з найбільш незвичних туристичних локацій – пекарня, що належить далеким родичам обраного президента США Дональда Трампа. Останній день роботи закладу – 31 грудня 2025 року. Про це пише «Главком» із посиланням на dw.com.

Ще нещодавно маленька пекарня була в центрі світової уваги. Завдяки родинним зв'язкам власників із Дональдом Трампом та фірмовому торту «Шматочок Трампа» (Trump-Schnitten) із портретом політика, заклад став місцем паломництва. Сюди з'їжджалися туристичні автобуси, а мандрівники з усього світу шикувалися в чергу за фото на фоні вивіски «Trump».

Проте популярність у соцмережах не врятувала бізнес від суворих реалій ринку. Власниця пекарні Урсула Трамп, чий покійний чоловік був родичем американського лідера у сьомому поколінні, зізнається: витримати жорстку конкуренцію з боку великих мереж та впоратися з фінансовими труднощами стало неможливо.

Через збитковість Урсула була змушена продати сімейну справу великій мережі Mein Stadtbäcker. Новий власник проаналізував показники та прийняв рішення про остаточне закриття філії у Фрайнсхаймі.

«Фрайнсхайм втратить не просто пекарню з багаторічною історією, а справжню пам'ятку», – з сумом коментує Урсула Трамп. Попри закриття самого закладу, історія родини в пекарській справі не закінчується. Мережа Mein Stadtbäcker зберегла робочі місця для всього персоналу. Сама Урсула та її невістка, Б'янка Трамп, продовжать працювати вже в інших філіях мережі. Пекарня «Трамп» офіційно припинить своє існування напередодні Нового року. 31 грудня 2025 року мешканці та гості міста зможуть востаннє купити знамениту випічку від родичів 47-го президента США.

До слова, адміністрація Дональда Трампа радикально посилює кампанію з добровільного повернення мігрантів. Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) оголосило про потроєння виплат для нелегалів, які погодяться покинути країну до 31 грудня 2025 року. Тепер замість однієї тисячі доларів «бонус за виїзд» становить $3 тис.

Теги: історія Німеччина Дональд Трамп

У Німеччині закривається пекарня родичів Дональда Трампа
У Німеччині закривається пекарня родичів Дональда Трампа
