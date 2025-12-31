Головна Спорт Новини
Черговий тенісист відмовився від російського громадянства

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
19-річний Сарксян посідає 1094 місце у світовому рейтингу

Даниїл Сарксян з наступного року на міжнародному рівні представлятиме Вірменію

Російський тенісист Даниїл Сарксян змінив спортивне громадянство і представлятиме Вірменію на міжнародному рівні. Про це повідомляє Главком з посиланням на профіль спортсмена на сайті ATP.

У березні цього року про зміну спортивного громадянства на австралійське оголосила Дарія Касаткіна.

У грудні стало відомо про зміну спортивного громадянства Поліною Кудерметовою. На сайті Міжнародної федерації тенісу (ITF) у профілі спортсменки з'явився прапор Узбекистану.

Раніше громадянство Узбекистану у цьому році отримали Камілла Рахімова та Марія Тимофєєва.

4 грудня про перехід до збірної Австрії оголосила Анастасія Потапова. Вона представлятиме країну на міжнародних турнірах із 2026 року.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

