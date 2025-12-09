Зеленський про зустріч з Трампом: Україна готова до будь-якої дати

Президент повідомив, що найближчим часом відбуватиметься активна підготовка до зустрічі на рівні лідерів

Президент України Володимир Зеленський сподівається зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у найближчі тижні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Журналісти поцікавилися, коли можна очікувати зустрічі на рівні лідерів України та США. Президент відповів, що українська сторона «готова до будь-якої дати» і найближчим часом буде відбуватися активна підготовка для такої зустрічі.

«Ми готові зустрічатися з європейськими лідерами і підготувати наше бачення щодо цього плану від Європи. Ми очікуємо бачення щодо їх пунктів, які пов’язані саме з майбутнім України з Європою, з замороженими активами, з членством України у Європейському Союзі. З іншими питаннями ми готові з відповіддю», – зазначив він.

Президент каже, що незабаром відбудуться зустрічі на рівні радників з нацбезпеки з американською стороною. «Я думаю, якщо чесно, будуть зустрічі з європейськими колегами, будуть зустрічі на рівні NSA з американцями – все це буде на цьому тижні, і ми повинні робити все, щоб найближчі тижні, на наступному тижні, а, може, через – ми зустрічалися на рівні лідерів зі Сполученими Штатами Америки», – підсумував він.

Нагадаємо, Україна з європейськими партнерами доопрацювала мирний план щодо завершення війни і готова найближчим часом направити документ в США.

Як повідомлялося, Україна активно працює над отриманням дієвих гарантій безпеки для забезпечення сталого завершення війни, причому ключова увага приділяється двосторонній угоді зі Сполученими Штатами Америки.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може відмовитися від своїх мирних ініціатив, спрямованих на завершення війни в Україні, якщо побачить, що угода між Києвом і Москвою є неможливою.