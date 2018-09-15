«ДНР» зайшла в тупик

Ярослав Грицак Український науковець, історик і публіцист

Ярослав Грицак

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Окупаційна «влада ДНР» опублікувала статистику по демографічній ситуації в «республіці». За 7 місяців смертність склала 20227 осіб, з яких 63 дитини до 1 року. Народилися за цей час всього 6112 немовлят. Окуповані території вимирають

Демографічні показники - це найбільш переконливі показники сталого розвитку будь-якої території. Люди вмирають, це стається з усіма нами. Загальна тенденція світу за останні 100 років - це зменшення рівня смертності, а вслід за ним зменшення і народжуваності. Це дуже тривалий механізм. Україна перейшла його за Радянського Союзу у 1960-ті роки. І з того часу тримається тенденція, що у нас постійно поганий баланс у зв’язку зі смертністю.

Але у випадку з «ДНР» - це ситуація не просто загальносвітова чи українська, а ситуація поза будь-якою нормою. Це тупик. На всі такі речі можна впливати. На Заході впливають соціальними інструментами і механізмами, тому що тривалість життя є головним інтегральним економічним показником. Всі розвинуті країни мають низьку смертність.

Схід переважав демографічно до 2013 року, але загальна тенденція була не на його користь.

Ситуація в «ДНР» показує, що якість життя там катастрофічна. Про це свідчить висока смертність. А по-друге, що може ще трагічніше, ті, що керують цією «державою», не мають ані інструментів, як на цю ситуацію впливати, і що ще гірше, навіть не мають уяви, які це за інструменти. Тому я звичайно не можу тішитися, що люди вмирають. Те, що я бачу - ще одне підтвердження тому, що це утворення не є життєздатним.

Загальносвітова тенденція, яка є в Україні: всі капітали - і людський, і фінансовий, переміщуються зі сходу до центру і на захід. Це постіндустріальне суспільство, де головний прибуток виробляється з сервісу. Якщо пам’ятаєте, 40 років тому у Британії були великі страйки шахтарів, тому що кожна така індустрія в неї збиткова, економічна ситуація погана, заробітна плата низька. Уявіть собі, що ці регіони в Англії створили би якусь «Манчестерську народну республіку»...

Тобто індустріальні регіони все більше занепадають, вони не мають майбутнього. А у випадку з «ДНР», ця ситуація зашкалює. «ДНР» - це цивілізаційний застій.

Джерело: Обозреватель

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»