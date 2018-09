Курт Волкер зустрівся з Юрієм Бойком і Сергієм Льовочкіним

Сторони обговорили проблеми, пов'язані з необхідністю поліпшення ситуації на Донбасі

Спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер під час свого приїзду в Україну провів зустріч з Юрієм Бойком і Сергієм Льовочкіним, повідомив він у своєму Twitter.

«Ділимося планами на майбутнє про світ з ключовими політичними і культурними діячами», - зазначив Волкер у повідомленні, також розмістивши фото з Анатолієм Гриценком і Святославом Вакарчуком.

Sharing perspective on #peace4Ukraine with key political and cultural figures. Love #democracy. pic.twitter.com/3XJvdRBVp6