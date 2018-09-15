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    Політика

    Курт Волкер зустрівся з Юрієм Бойком і Сергієм Льовочкіним

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    Американські дипломати із Бойком та&nbsp;Льовочкіним - Курт Волкер зустрівся з Юрієм Бойком і Сергієм Льовочкіним
    Фото: @SpecRepUkraine
    Американські дипломати із Бойком та Льовочкіним

    Сторони обговорили проблеми, пов'язані з необхідністю поліпшення ситуації на Донбасі

    Спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер під час свого приїзду в Україну провів зустріч з Юрієм Бойком і Сергієм Льовочкіним, повідомив він у своєму Twitter.

    «Ділимося планами на майбутнє про світ з ключовими політичними і культурними діячами», - зазначив Волкер у повідомленні, також розмістивши фото з Анатолієм Гриценком і Святославом Вакарчуком.

    Згідно повідомлення прес-служби Опозиційного блоку, сторони обговорили проблеми, пов'язані з необхідністю поліпшення ситуації на Донбасі, питання двостороннього співробітництва США та України, а також питання внутрішньої політики в контексті майбутніх виборів.

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