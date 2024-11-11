Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Зеленський сказав, що Україні потрібен не лише захист від окупантів, а й тиск на Росію заради обмеження її воєнного виробництва

Сьогодні, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром. Про це повідомляє Офіс президента.

Ханно Певкур оголосив про новий військовий пакет на потреби Сил оборони перед початком зими. До нього, зокрема, увійде уніформа для українських воїнів.

Президент з міністром оборони обговорили можливості естонської сторони фінансувати виробництво далекобійних дронів в Україні та нагальні оборонні потреби. Також йшла мова про допомогу для комплектування нових бригад.

«Вдячний Естонії та її людям за новий військовий пакет допомоги перед зимою, значну підтримку з початку повномасштабної війни та лідерство у виділенні 0,25 % ВВП країни на наші військові потреби», – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що Україні потрібен не лише захист від окупантів, а й тиск на Росію заради обмеження її воєнного виробництва:

«Нещодавно будинок, у якому розташована резиденція посла Естонії в Україні, був пошкоджений унаслідок російського удару «шахедами». Це черговий доказ того, що нам потрібне значне посилення не лише захисту від російського терору, але й тиску на Росію заради обмеження її воєнного виробництва. І в наступному санкційному пакеті Європейського Союзу важливо вдарити, зокрема, по схемах обходу санкцій».

Нагадаємо, що у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові потребують далекобійних рішень від партнерів. За його словами, у Курській області РФ перебуває 50 тисяч особового складу армії окупанта які завдяки операції на Курщині не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на території України.