Працівник ТЦК відкрив стрілянину під Києвом: поліція повідомила нові деталі

Поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та гільзи

Поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом стрілянини у селі Щасливе. Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини.

Слідчі з’ясували, що інцидент стався під час перевірки документів чоловіків групою оповіщення, створеною згідно з наказом ТЦК. Під час цієї перевірки водій транспортного засобу надав документи, а його пасажир, помітивши перевірку, намагався втекти на територію підприємства.

Один із представників добровольчого формування, який був частиною цієї групи, за власною ініціативою вирішив наздогнати пасажира і здійснив два постріли у повітря.

Поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та гільзи. Ніхто не постраждав в результаті цієї події.

«Слідчі Бориспільського управління поліції Київщини кваліфікували дії представника ДФТГ за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

У Щасливому під Києвом на складах сталася стрілянина - таке відео шириться мережею



Офіційної інформації поки немає. pic.twitter.com/EqoDTRGcoI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 15, 2024

Нагадаємо, сьогодні в мережі було опубліковано відео, на якому чоловік у формі переслідує невідомого, стріляючи в його бік. Спочатку з’явилася інформація, що на відео зображено працівника ТЦК. Пізніше в Міністерстві оборони підтвердили, що на відео був представник ТЦК.