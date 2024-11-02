МЗС Північної Кореї пообіцяло Путіну підтримку «до перемоги» над Україною

Голова МЗС КНДР відвідала Москву

Північна Корея заявила, що підтримуватиме Росію у її війні проти України «до дня перемоги». Про це повідомляє видання Sky News.

Перед переговорами в Москві міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей привітала «мудре керівництво» Путіна та додала, що Росія «доб’ється великої перемоги».

«Ми також запевняємо, що до дня перемоги ми будемо твердо стояти поруч з нашими російськими товаришами», – додала вона.

Чхве Сон звинуватила США та Південну Корею у підготовці ядерного удару по її країні, проте не надала жодних доказів на підтвердження цієї заяви.

Вона також зауважила, що напруженість на Корейському півострові може «вибухнути» будь-якої миті.

Нагадаємо, напередодні Ентоні Блінкен заявив, що перші бої північнокорейських військ проти ЗСУ відбудуться «найближчими днями».

До слова, Південна Корея посилила санкції проти КНДР, обмеживши доступ до компонентів і хімічних речовин, які необхідні для створення твердопаливних балістичних ракет.

Як стало відомо, США хочуть використати вплив Китаю на Північну Корею, щоб змусити КНДР повернути свої війська, направлені до Росії для участі в повномасштабній війні проти України.

Раніше стало відомо, що ЗСУ вперше вдарили по будівлях, де, ймовірно, перебували північнокорейські військові у Курській області.