Головна Країна Політика
search button user button menu button

Північна Корея провела запуск міжконтинентальної балістичної ракети: реакція України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Північна Корея провела запуск міжконтинентальної балістичної ракети: реакція України
У четвер, 31 жовтня, Північна Корея здійснила випробувальний запуск балістичної ракети у бік східних вод
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

МЗС України заявило, що нове випробування північнокорейської ракети «підриває мир і стабільність у світі»

Міністерство закордонних справ України засудило черговий запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети. Зокрема, МЗС назвало запуск ракети «ще однією безвідповідальною провокацією».

Українське відомство заявило, що нове випробування ракети КНДР, яка досягла рекордної висоти, «підриває мир і стабільність як на Корейському півострові, так і у світі в цілому».

«Випробування ракети, яка досягла максимально великої висоти у порівнянні з попередніми запусками, свідчить про подальше просування ракетної програми КНДР. Особливе занепокоєння на цьому тлі викликає поглиблення військової співпраці РФ та КНДР, що вимагає негайної й рішучої відповіді світового співтовариства», – йдеться в повідомленні.

МЗС України закликало партнерів до негайних дій задля рішучої протидії російському та північнокорейському режимам.

«Від підвищення санкційного тиску на Москву та Пхеньян до максимального посилення спроможностей України в рамках плану перемоги, представленого президентом Володимиром Зеленським», – додає пресслужба зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, у четвер, 31 жовтня, Північна Корея здійснила випробувальний запуск балістичної ракети у бік східних вод країни.

Згодом виявилося, що балістична ракета, запущена КНДР, стала найдальнобійнішою за весь час випробувань. Тривалість польоту становила 1 годину 26 хвилин.

До слова, Південна Корея посилила санкції проти КНДР, обмеживши доступ до компонентів і хімічних речовин, які необхідні для створення твердопаливних балістичних ракет.

Читайте також:

Теги: МЗС Північна Корея ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні події ночі 31 жовтня
Росіяни вбили авіабомбою дитину в Харкові, відбулось засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Вчора, 07:00
Кислиця повідомив, коли північнокорейські війська вступлять у бої
Північнокорейські війська вступлять у бойові дії проти ЗСУ у листопаді – Кислиця
Вчора, 00:28
Південна Корея та Україна посилюють співпрацю у відповідь на залучення Росією військ КНДР
Стало відомо, хто ввійде до складу південнокорейської делегації для візиту в Україну
30 жовтня, 11:39
Україна відреагувала на теракт в Анкарі
Україна відреагувала на теракт в Анкарі
23 жовтня, 19:24
Не виключено, що Росія, у якої є нестача пілотів, звернулася за допомогою до Північної Кореї
Північна Корея відправила РФ пілотів, які зможуть керувати винищувачами – Newsweek
22 жовтня, 17:49
Заступник очільника польського МЗС заявив, що Польща «безумовно повинна мати доступ до такого типу документів»
Польща хоче отримати таємні додатки до плану перемоги України
21 жовтня, 22:07
Орієнтовна кількість особового складу батальйону складає приблизно 3 тис. осіб
РФ формує «особливий бурятський батальйон» з громадян Північної Кореї – ЗМІ
15 жовтня, 10:54
У Росії проходять військову підготовку кілька тисяч північнокорейських піхотинців
Північнокорейські війська в Україні: Третя штурмова бригада назвала наслідки
14 жовтня, 08:31
SpaceX вперше успішно приземлила надважкий ракетний носій Super Heavy (відео)
SpaceX вперше успішно приземлила надважкий ракетний носій Super Heavy (відео)
13 жовтня, 16:45

Політика

Північна Корея провела запуск міжконтинентальної балістичної ракети: реакція України
Північна Корея провела запуск міжконтинентальної балістичної ракети: реакція України
Ляшко розповів, хто замінить понад п'ять сотень медико-соціальних експертних комісій
Ляшко розповів, хто замінить понад п'ять сотень медико-соціальних експертних комісій
МЗС України закликало грузинський уряд «не йти білоруським шляхом»
МЗС України закликало грузинський уряд «не йти білоруським шляхом»
Зеленський розповів про плани України щодо полонених північнокорейських військових
Зеленський розповів про плани України щодо полонених північнокорейських військових
Чи зможе Трамп примусити Україну поступитися територіями? Заява Зеленського
Чи зможе Трамп примусити Україну поступитися територіями? Заява Зеленського
Чи підпише Зеленський закон про скасування переведення годинників? Заява Стефанчука
Чи підпише Зеленський закон про скасування переведення годинників? Заява Стефанчука

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
81K
«Ніякого вступу України в НАТО не буде»: Небензя в ООН видав чергову порцію заяв
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2024
7264
Радник президента Єврокомісії закликав населення Європи підготувати продовольство на випадок війни з РФ
5562
Олімпійський чемпіон Храмцов збирається незаконно вивезти до РФ українських дітей (відео)
2553
Спонсор війни: названо головного покупця російських товарів серед країн ЄС

Новини

Покоління війни. У Києві розпочався другий день Безпекового Форуму для молоді (трансляція)
Сьогодні, 10:00
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 05:55
Заміна банкнот та реформа митниці: що змінилося з 1 листопада
Сьогодні, 05:00
У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 04:45
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Єврокомісія підтвердила високий рівень імплементації Україною законодавства Європи в енергетиці – звіт
Вчора, 17:21

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua