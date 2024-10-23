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Ще одна країна викликає посла Північної Кореї через відправку військ у Росію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ще одна країна викликає посла Північної Кореї через відправку військ у Росію
Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових
фото з відкритих джерел

Як зазначає австрійське МЗС, відправлення до Росії північнокорейських військових підриває безпеку в Європі та на Корейському півострові

Міністерство закордонних справ Австрії викликало посла Північної Кореї на тлі інформації про присутність війська КНДР у Росії. Про це повідомляє пресслужба австрійського МЗС.

Як зазначила пресслужба зовнішньополітичного відомства, посла викликали, щоб «висловити серйозну занепокоєність» у зв'язку з повідомленнями про присутність зброї та військ КНДР у Росії.

«Ця військова підтримка у війні проти України є кричущим порушенням міжнародного права і підриває безпеку в Європі та на Корейському півострові», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Німеччини викликало тимчасового повіреного у справах Північної Кореї на тлі повідомлень про залучення військ КНДР у війну проти України. Пресслужба МЗС наголосила, що підтримка Росії з боку Північної Кореї «безпосередньо загрожує безпеці Німеччини та європейському мирному порядку».

Як повідомлялося, Пентагон має докази розташування військ Північної Кореї на території Росії. За даними Центру протидії дезінформації, північнокорейські солдати, які перебували на Далекому Сході Росії, були переміщені вглиб території країни.

За прогнозами очільника ГУР Кирила Буданова, перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області сьогодні, 23 жовтня, щоб допомогти РФ відбити наступ ЗСУ на території Росії. 

Раніше стало відомо, що Північна Корея відправила до Російської Федерації пілотів, які можуть літати на російських військових літаках.

Тим часом Північна Корея відкинула звинувачення з боку Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів воювати на боці Росії у війні проти України, стверджуючи, що її відносини з Москвою є «легітимними й заснованими на співпраці». А відповідну інформацію про війська у КНДР називали «безпідставними чутками».

До слова, Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Теги: Північна Корея Австрія МЗС посол армія

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