Напад на вірянина біля Оболонської синагоги. Єврейська громада зробила заяву

Представник громади, який постраждав, перебуває в безпеці

Київська єврейська громада на Оболоні подякувала всім, хто висловив підтримку, особливо блогерам, громадським діячам і медіа України, Ізраїлю та інших країн. У спільноті наголосили, що розголос, а не замовчування, є ключем до вирішення проблеми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Київської Єврейської громади на Оболоні.

Зазначається, що представник громади, який постраждав, перебуває в безпеці та почувається нормально, йому було надано необхідну медичну допомогу.

Громада підтримує тісну взаємодію з правоохоронними органами України та висловлює їм подяку. Офіційний Ізраїль в особі Посла Міхаеля Бродського поінформований і сприяє притягненню винних до відповідальності.

«Єврейська громада на Оболоні існує вже дев'ять років. Чи стикалися ми з проявами антисемітизму раніше? Так, але не в такому жорстокому вигляді. Зазвичай це образливі репліки на вулиці, або відповідні коментарі на нашій Фейсбук-сторінці. Дехто з таких коментаторів був знайдений і просив вибачення на камеру», – зазначили у дописі.

Громада наголошує, що Україна є багатонаціональною та багатоконфесійною країною.

«І ми з гордістю вважаємо себе частиною цієї великої держави! Чоловіки з нашої громади воюють у ЗСУ так само, як і етнічні українці, адже боротьба за незалежність – наш головний пріоритет на сьогодні. Ми впевнені, що тільки спільними зусиллями ми у змозі перемоги як зовнішнього, так і внутрішнього ворога! Всім, хто обвинувачує нас, ми бажаємо приємної подорожі за маршрутом «русского военного корабля», – резюмували у зверненні.

Нагадаємо, 11 жовтня, близько 15:00, під час проведення шабату в Оболонській синагозі, стався напад на одного з членів громади. Група молодиків, що підходила до будівлі синагоги, почала демонстративно «зігувати». Один з вірян, побачивши їхню поведінку, вийшов до них, однак після того, як хлопці помітили його в кіпі та цицитах, вони застосували сльозогінний газ, оббризкавши чоловіка з двох балончиків.