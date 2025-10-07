Макрон став «кульгавою качкою» у політиці – Times

Видання The Times опублікувало статтю, в якій описує Емманюеля Макрона як президента, що втратив політичний імпульс і стикається з дедалі більшими труднощами у реалізації своєї програми

Британська газета The Times вважає, що після чергової відставки прем'єр-міністра Франції самому президенту Еммануелю Макрону недовго бути на посаді. Тепер він став «кульгавою качкою», нездатною нав'язати свою політику розрізненому парламенту країни. Про це пише «Главком» із посиланням на публікацію The Times.

Як зазначається у матеріалі, Макрон перетворився на «кульгаву качку» (lame duck) – термін, що використовується для позначення обраного посадовця, який наближається до кінця свого терміну і втратив значну частину своєї влади або політичного впливу.

Головною ознакою цього глухого кута стала пенсійна реформа, яка була прийнята лише за допомогою статті 49.3 Конституції, що дозволяє ухвалити закон без голосування парламенту, але ціною масових протестів і політичної кризи. Це рішення підірвало суспільну довіру та поглибило розкол між владою та опозицією.

У Макрона, на думку газети, є три варіанти подальших дій: призначення нового прем'єр-міністра, парламентські вибори та власна відставка.

Крім внутрішнього протистояння, Макрон продовжує відігравати активну, хоча й дедалі більш критиковану роль, на міжнародній арені, зокрема щодо війни в Україні та європейської стратегічної автономії. Однак його внутрішня слабкість неминуче впливає на його авторитет як лідера Європи.

«У той час як його амбіції залишаються високими, його політичний капітал і реальні можливості для впровадження далекосяжних реформ у Франції, схоже, досягли своєї межі», – підсумовує видання, наголошуючи, що для Макрона найближчі роки будуть боротьбою за збереження реформаторської спадщини, а не за її розширення.

Сьогодні телеканал BFMTV показав Макрона наодинці по набережній у Парижі. Це сталося за кілька годин після оголошення про відставку ледь призначеного уряду.

Як писав «Главком», міністр оборони Франції Бруно Ле Мер, який пробув на посаді один день, подав у відставку