Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Великі супермаркети в Україні почали отримувати новий статус

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Великі супермаркети в Україні почали отримувати новий статус
Мережа «Аврора»
фото: corporate.avrora.ua

«Аврора» і «Метро» прокоментували «Главкому» своє рішення стати лобістами

Сфера рітейлу у Реєстрі прозорості, який офіційно фіксує лобістів в Україні, вже представлена двома мережами супермаркетів «Аврора» (ТОВ «Вигідна покупка») і «Метро» (ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна»). Про це йдеться у публікації «Главкома» «Ощадбанк, «Аврора», адвокатські фірми та тютюнові гіганти. Названа перша сотня лобістів».

У пресслужбі мережі «Аврора» «Главкому» відповіли: компанія залучається до професійних дискусій, робочих груп, консультацій із широкого кола питань державної політики. Тому це може розцінюватися як лобіювання комерційних інтересів.

«Усвідомлюємо, що така діяльність у певних випадках може підпадати під визначення лобіювання, і, як прозора компанія, природньо ми зареєструвались, щоб якнайшвидше виконати вимогу закону «Про лобіювання». Це підтвердження того, що наша компанія не шукає жодних шляхів обходу закону, а прагне і надалі будувати діалог із владою виключно на засадах відкритості, прозорості та відповідальності. Такий підхід відповідає найкращим іноземним практикам взаємодії бізнесу та держави, де участь компаній у формуванні регуляторних рішень розглядається не як лобізм у вузькому і часто негативному  розумінні, а як елемент демократичного, прозорого процесу прийняття рішень», – зазначено у відповіді мережі «Аврора» на запит редакції.

Що стосується мережі супермаркетів «Метро», то вона зареєструвалася у Реєстрі прозорості на виконання вимог законодавства, демонструючи «проактивну позицію у захисті інтересів бізнесу». 

«Для нас це – спосіб діяти відкрито й відповідально, підтримуючи формування в Україні культури доброчесності та прозорих взаємин між бізнесом і державою. Ми переконані, що лобіювання в правовому полі може бути ефективним інструментом конструктивного діалогу, який сприяє сталому розвитку економіки та суспільства», – заявила «Главкому» пресслужба компанії.

Станом на 9 жовтня, у Реєстрі прозорості було зареєстровано 84 суб’єкти лобіювання.

Як повідомляв «Главком», голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов запевнив, що ухвалений закон про лобіювання регулює легальний та прозорий вплив на владу. В інтерв’ю виданню парламентар зазначив: «Лобізм і корупція – це різні речі. Лобізм – це легальний та прозорий вплив, а корупція завжди відбувається поза законом».

Читайте також:

Теги: корупція в Україні закон Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ототожнення адвоката з клієнтом як спосіб маніпуляції громадською думкою
Ототожнення адвоката з клієнтом як спосіб маніпуляції громадською думкою
2 жовтня, 14:19
Пропагандистський наступ Кремля: до чого готуватися Україні
РФ збільшує фінансування пропаганди: чого чекати Україні
30 вересня, 19:42
На сьогодні мирні переговори призупинені на невизначений час
Мапа важливіша за анонси: що насправді вирішує війну в Україні
20 вересня, 22:03
Все більше країн зацікавлені в конфіскації російських активів
Уповноважений президента з санкцій Владислав Власюк: Отримати європейські візи росіянам стане складніше
22 вересня, 12:25
Технології Swarmer вже довели свою ефективність на полі бою
Український стартап залучив $15 млн на рой дронів зі штучним інтелектом
16 вересня, 15:03
Іран не підтвердив, що головною провиною Бабека Шахбазі був саме лист Зеленському
В Ірані страчено чоловіка, який написав листа президенту Зеленському
17 вересня, 13:43
Київ отримає можливість вражати енергетику Росії
Київ зможе бити по енергетиці РФ. Вашингтон пояснив, які карти дасть Україні
3 жовтня, 12:30
Україна не може знову мати армію в 250 тисяч, як це було до війни
Воєнний стан не скасують. Нардеп розкрив, що чекає на Україну після перемир’я
28 вересня, 17:58
Теща Воронцова придбала два нові люксові автомобілі загальною вартістю понад 3,4 млн грн
Суд конфіскував люксові авто екскерівника ТЦК в Харкові
6 жовтня, 19:06

Економіка

Великі супермаркети в Україні почали отримувати новий статус
Великі супермаркети в Україні почали отримувати новий статус
В Україні запрацював інститут лобізму. Перші офіційні учасники ринку заявляють про законодавчі прогалини
В Україні запрацював інститут лобізму. Перші офіційні учасники ринку заявляють про законодавчі прогалини
Без дорожньої карти реформи ринку борги лише зростатимуть – DIXI Group
Без дорожньої карти реформи ринку борги лише зростатимуть – DIXI Group
«Рішали» в законі. Юристи, наближені до влади, зареєструвалися як лобісти: список
«Рішали» в законі. Юристи, наближені до влади, зареєструвалися як лобісти: список
Зміни до правил роздрібного ринку усунуть лазівку для боржників – ексміністр енергетики
Зміни до правил роздрібного ринку усунуть лазівку для боржників – ексміністр енергетики
Державний «Ощадбанк» отримав новий статус
Державний «Ощадбанк» отримав новий статус

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua