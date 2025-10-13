Великі супермаркети в Україні почали отримувати новий статус

«Аврора» і «Метро» прокоментували «Главкому» своє рішення стати лобістами

Сфера рітейлу у Реєстрі прозорості, який офіційно фіксує лобістів в Україні, вже представлена двома мережами супермаркетів «Аврора» (ТОВ «Вигідна покупка») і «Метро» (ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна»). Про це йдеться у публікації «Главкома» «Ощадбанк, «Аврора», адвокатські фірми та тютюнові гіганти. Названа перша сотня лобістів».

У пресслужбі мережі «Аврора» «Главкому» відповіли: компанія залучається до професійних дискусій, робочих груп, консультацій із широкого кола питань державної політики. Тому це може розцінюватися як лобіювання комерційних інтересів.

«Усвідомлюємо, що така діяльність у певних випадках може підпадати під визначення лобіювання, і, як прозора компанія, природньо ми зареєструвались, щоб якнайшвидше виконати вимогу закону «Про лобіювання». Це підтвердження того, що наша компанія не шукає жодних шляхів обходу закону, а прагне і надалі будувати діалог із владою виключно на засадах відкритості, прозорості та відповідальності. Такий підхід відповідає найкращим іноземним практикам взаємодії бізнесу та держави, де участь компаній у формуванні регуляторних рішень розглядається не як лобізм у вузькому і часто негативному розумінні, а як елемент демократичного, прозорого процесу прийняття рішень», – зазначено у відповіді мережі «Аврора» на запит редакції.

Що стосується мережі супермаркетів «Метро», то вона зареєструвалася у Реєстрі прозорості на виконання вимог законодавства, демонструючи «проактивну позицію у захисті інтересів бізнесу».

«Для нас це – спосіб діяти відкрито й відповідально, підтримуючи формування в Україні культури доброчесності та прозорих взаємин між бізнесом і державою. Ми переконані, що лобіювання в правовому полі може бути ефективним інструментом конструктивного діалогу, який сприяє сталому розвитку економіки та суспільства», – заявила «Главкому» пресслужба компанії.

Станом на 9 жовтня, у Реєстрі прозорості було зареєстровано 84 суб’єкти лобіювання.

Як повідомляв «Главком», голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов запевнив, що ухвалений закон про лобіювання регулює легальний та прозорий вплив на владу. В інтерв’ю виданню парламентар зазначив: «Лобізм і корупція – це різні речі. Лобізм – це легальний та прозорий вплив, а корупція завжди відбувається поза законом».