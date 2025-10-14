Прийом біженців з України буде зупинено? Польща зробила заяву

Польща має зосередитися на інтеграції українців, які вже проживають у країні, через обмежені можливості прийому новоприбулих

Польща більше не може нескінченно приймати українських біженців і вже на межі своїх інтеграційних можливостей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника президентського Бюро міжнародної політики Марціна Пшидача в ефірі RMF24.

Нині в Польщі перебуває близько 1,5 млн громадян України, проте за останні п’ять років польське громадянство отримали лише 26 тис. осіб.

За словами Пшидача, надмірна кількість новоприбулих створює проблеми з інтеграцією та спричиняє формування окремих районів мігрантів. Варшава планує зосередитися на інкультурації та адаптації тих українців, які вже проживають у країні, аби уникнути соціальних та адміністративних складнощів.

«Коли масштаб перевищує можливості інкультурації, починаються проблеми. Ми не хочемо таких проблем у Польщі. Думаю, ми вже на межі – більше приймати не можемо», – зазначив представник адміністрації президента.

Нагадаємо, що новий закон, ухвалений польським парламентом, регулює статус українських біженців та порядок надання їм фінансової допомоги, зокрема виплат 800+. Тепер право на допомогу залежить від працевлаштування, рівня доходу та відвідування шкіл дітьми, а також припиняється у разі виїзду за межі Польщі. Закон дозволяє українцям легально перебувати в Польщі до 4 березня 2026 року, із виключенням осіб з інвалідністю, які зберігають право на виплати незалежно від цих умов.

Маргарита Ситник, комунікаційниця та співзасновниця громадської ініціативи «Голка», повідомляє, що Євросоюз планує завершити тимчасовий захист для українських біженців у 2027 році, одночасно надаючи країнам-членам рекомендації щодо організації повернення додому та продовження проживання для тих, хто планує залишитися.

Українці, які хочуть залишитися, мають виконати певні умови, зокрема працевлаштуватися, навчатися або врахувати родинні обставини. Попередження про закінчення тимчасового захисту змушує багатьох визначатися з планами на майбутнє, адже після 2027 року доступ до соцвиплат та ринку праці за спрощеними правилами буде обмежений.