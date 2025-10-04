Головна Країна Суспільство
На яку адресу надійде повістка від ТЦК, якщо чоловік не ставав на облік: що каже закон

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Наразі витяг про місце проживання можна отримати через застосунок «Дія» або на Єдиному порталі державних послуг «Дія»
Можливість «одним кліком» поставити усіх «ухилянтів» на облік була передбачена ще торік – законом 3549-ІХ

Чоловіки, які не ходили до ТЦК і тепер автоматично взяті на облік, зможуть зрозуміти, на яку адресу їм надійде повістка, через витяг про місце проживання на порталі «Дія». Як інформує «Главком», про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Портал «Дія» містить наявну у відомчий інформаційній системі ДМС інформацію про останнє задеклароване чи зареєстроване місце проживання особи.

У контексті автоматичної постановки на облік чоловіків 25-60 років, які ніколи не були у ТЦК і не реєструвалися у Резерв+, цікавим є питання, звідки візьмуть дані для внесення таких людей до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг». Адже для накладення штрафів на таких чоловіків та арешту їх банківських рахунків у разі несплати, треба мати ще певні набори даних.

Можливість «одним кліком» поставити усіх «ухилянтів» на облік була передбачена ще торік – законом 3549-ІХ про цифровізацію військового обліку. Він фактично передбачив обмін даними між різними державними реєстрами, за рахунок чого всіх, хто не відвідав ТЦК, зможе «знайти» держава.

Наразі відповідна постанова Кабміну про автоматичну постановку на облік вже опублікована. Йдеться про зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджені постановою Кабміну від 25 вересня 2025 року №1203.

Судячи з аналізу цих змін, дані про місце проживання для автоматичної постановки на облік без ТЦК взяли з Демографічного реєстру і відомчої інформаційної системи ДМС.

Нагадаємо, що 1 грудня 2021 року набрав чинності Закон №1871-IX «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні», метою якого було запровадження декларування та реєстрації місця проживання у електронній формі, закріплення електронного реєстру як єдиного джерела інформації про місце проживання особи тощо.

Наразі витяг про місце проживання можна отримати через застосунок «Дія» або на Єдиному порталі державних послуг «Дія». У 2022 році МВС повідомило, що Державна міграційна служба спільно з Міністерством цифрової трансформації розробили можливість формування на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг «Дія» витягу про місце проживання.

Крім того, постановою уряду від 20 серпня 2025 року №1010 було передбачено, що електронна інформаційна взаємодія Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» в режимі реального часу здійснюється і з Єдиним державним веб-порталом електронних послуг (Порталом «Дія»).

Отже, наразі дані про те, де мешкає особа, значно цифровізовані. Втім, ніхто не дасть гарантії, що вони є актуальними станом на зараз.

На цей випадок уряд передбачив у змінах загадкову фразу, що «у разі коли місце проживання не зареєстровано чи не задекларовано» постановка на військовий облік здійснюється «територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, визначеними Генеральним штабом Збройних Сил». Яким чином ТЦК має поставити на облік людину, якщо про неї нічого невідомо, постановою не визначено. Можливо, у цьому випадку будуть брати до уваги інші дані, наприклад, реєстри Податкової, Мін’юсту тощо, адже обмін з ними також передбачений законом про Реєстр «Оберіг».

Тож, чи переслідує така автоматична постановка на облік виявлення та призов «ухилянтів» на військову службу (якщо невідоме навіть актуальне місце їх перебування), або ж мета скоріше полягає у тому, аби накласти штрафи на невизначене коло осіб, наразі невідомо.

Змінами Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів доповнили пунктами, якими, серед іншого, встановлено, що «громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які не перебувають на військовому обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (крім випадків, коли такі громадяни не беруться на такий облік відповідно до законодавства), беруться на такий облік на підставі відомостей, отриманих Міноборони шляхом електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС, інших інформаційних систем, реєстрів та баз (банків) даних та Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» відповідно до статті 14 Закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

Обсяг та структура даних, якими обмінюються суб’єкти електронної інформаційної взаємодії через програмні інтерфейси електронних інформаційних ресурсів (сервіси), визначаються договорами про інформаційну взаємодію, укладеними відповідно до Порядку електронної (технічної та інформаційної) взаємодії, затвердженого постановою Кабміну від 8 вересня 2016 р. №606 «Деякі питання електронної взаємодії електронних інформаційних ресурсів». У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням «Трембіти» електронна інформаційна взаємодія суб’єктів електронної взаємодії здійснюється з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем.

Взяття на військовий облік проводиться без направлення на військово-лікарську комісію.

Крім того, постанова регулює взяття на облік призовників.

Відповідно до неї щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, вперше беруться на військовий облік призовників із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом:

  • проходження електронної ідентифікації та автентифікації для надання своїх персональних даних засобами електронного кабінету Резерв+;
  • особистого прибуття до районного (міського) ТЦК з поданням документів, перелік яких встановлюється Міноборони.

Не підлягають взяттю на військовий облік призовників громадяни України, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Громадяни, які не стали на військовий облік призовників у визначений вище період, беруться на такий облік лише після особистого прибуття до ТЦК.

Також постанова передбачає, що військовозобов’язані та резервісти, які досягли граничного віку перебування в запасі, виключаються з військового обліку засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів в день досягнення ними граничного віку.

Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій протягом 7 днів з дня досягнення цими особами граничного віку перебування в запасі роблять відмітку «Виключено з військового обліку за віком» у відповідній графі списків персонального військового обліку.

Нагадаємо, Кабмін вніс зміни до порядку проведення призову, надавши право друкувати повістки обласним та Київському міському ТЦК. Це дозволить пришвидшити автоматизований процес їх виготовлення. 

Також у застосунку «Резерв+»  запрацював сервіс сплати штрафу за порушення військового обліку. Спочатку можна було сплатити штраф за невчасне уточнення даних, але наразі вже є можливість сплатити штраф за інше порушення – неприбуття за повісткою. 

