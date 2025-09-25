Росія зменшує витрати на оборону – Reuters

Оборонний бюджет у 2026 році знизиться до 12,6 трлн рублів (приблизно $150,5 млрд) з 13,5 трлн рублів у 2025 році

Росія планує скоротити витрати на національну оборону майже на трлн рублів у 2026 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Зазначається, що оборонний бюджет знизиться до 12,6 трлн рублів (приблизно $150,5 млрд) з 13,5 трлн рублів у 2025 році.

Уряд РФ 24 вересня схвалив новий проєкт бюджету на 2026 рік, який деякі чиновники називають «бюджетом воєнного часу». За попередніми даними, економічне зростання країни у 2025 році очікується на рівні 1%, що значно менше, ніж 4,3% минулого року.

Крім того, очікується, що дефіцит бюджету у 2025 році досягне 2,6% від ВВП, що є найвищим показником з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Цей показник на 53% перевищує раніше запланований рівень.

Незважаючи на скорочення, Міністерство фінансів РФ стверджує, що проєкт бюджету на 2026 рік є «збалансованим та стійким», оскільки він продовжуватиме «фінансово підтримувати потреби країни в галузі оборони та безпеки».

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп стає дедалі нетерплячішим щодо Росії, оскільки вважає, що війна проти України завдає шкоди самій Росії. Про це повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс, інформує «Главком».

За словами Венса, позиція Трампа щодо повномасштабного вторгнення не змінилася. Однак він дав росіянам чітко зрозуміти, які наслідки чекають на їхню країну, якщо вони відмовляться від мирних переговорів. Венс підкреслив, що Трамп аналізує ситуацію, бачить цифри і впевнений, що війна шкодить Росії.

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим закликав росіян припинити вбивства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державний департамент США.

Рубіо повторив заклик президента США Дональда Трампа припинити вбивства та необхідність того, щоб Москва вжила суттєвих кроків для досягнення довгострокового врегулювання російсько-української війни.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся із держсекретарем США Рубіо на полях Генасамблеї ООН. Переговори розпочалися без вступних слів для преси та продовжились у закритому форматі.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «помилковим» твердження Дональда Трампа про те, що Україна здатна повернути всі свої території. Він заявив, що нібито «ситуація навколо України зараз відрізняється від весни 2022 року, позиції у Києва стали набагато гіршими». За його словами, Лавров має зустрітися з Марко Рубіо для того, аби довести до американської сторони позицію Росії щодо ситуації в Україні.

До слова, президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Своїми думками він поділився в соціальній мережі Truth Social.