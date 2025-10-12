Скільки українських біженців в ЄС і де їх найбільше: свіжі статистичні дані

Майже 4,5 мільйона громадян України отримали тимчасовий захист в країнах ЄС, при цьому майже третину з них прихистила одна держава

На кінець літа 2025 року понад 4,37 мільйона громадян України, які вимушено залишили свої домівки через повномасштабну війну, отримали тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу. Ця цифра продовжує повільно, але впевнено зростати щомісяця. Як інформує «Главком», про це свідчать оприлюднені дані статистичної служби Євросоюзу.

Станом на 31 серпня 2025 року загальна кількість осіб, що отримали тимчасовий захист, зросла на 30 980 осіб (+0,7%) порівняно з кінцем липня. Це демонструє, що міграційні потоки не припиняються. Найбільшу динаміку зростання за серпень продемонстрували:

Німеччина (+6 800 осіб; +0.6%).

Чехія (+5 175 осіб; +1.4%).

Румунія (+2 370 осіб; +1.2%).

Саме Німеччина залишається абсолютним лідером за кількістю прийнятих українців. Майже третина від усіх зареєстрованих у ЄС біженців знайшла прихисток саме тут.

Трійка країн, які прийняли найбільшу кількість українських громадян, виглядає так:

Німеччина: 1 210 515 осіб (27,7% від загальної кількості ЄС).

Польща: 995 925 осіб (22,8%).

Чехія: 385 855 осіб (8,8%).

Де найбільша концентрація українців

Хоча Німеччина прийняла найбільше українців в абсолютних цифрах, навантаження на невеликі країни є значно вищим. Для оцінки цього використовується показник співвідношення біженців на 1 000 місцевих жителів. У середньому по ЄС цей показник становить 9,7 особи на тисячу, але в деяких країнах він значно вищий.

Трійка країн з найвищим показником навантаження:

Чехія: 35,4 особи на 1 000 мешканців.

Польща: 27,3 особи на 1 000 мешканців.

Естонія: 25,4 особи на 1 000 мешканців.

Хто ці люди: демографічний зріз

Громадяни України складають понад 98,4% усіх осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Більшість із них – жінки та діти, що відповідає загальній динаміці міграції під час війни.

Демографічний розподіл на кінець серпня 2025 року такий:

Дорослі жінки: 44,6%.

Неповнолітні (діти): 31,1% (майже третина).

Дорослі чоловіки: 24,3%.

Нагадаємо, готовність українських біженців повернутися додому визначається трьома ключовими факторами: завершенням війни, наявністю гарантій безпеки та впровадженням політичних реформ.

Раніше польський парламент ухвалив новий закон, який регулює статус українських біженців та порядок надання їм фінансової допомоги. Тепер українці зможуть легально перебувати в Польщі до 4 березня 2026 року.

Як повідомлялося, українці, які повертаються з Польщі, отримають державну підтримку у вигляді житла, гуманітарної, медичної та соціальної допомоги. За словами Ірини Верещук, повернення українців із Польщі потребує ретельної підготовки держави. Особливо це стосується літніх людей, осіб з інвалідністю, одиноких матерів із малолітніми дітьми та інших вразливих категорій громадян.