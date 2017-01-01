Ахметов наносить удар по революціонерах

Влада стрімко скорочує можливості для народного повстання.

«Укртелеком», що, як відомо, належить Ахметову, котрий є лояльним до Порошенка и влади загалом, з 1 березня 2018 року припиняє прийом телеграм. Це серйозний удар по революціонерах. Адже за класикою революційоного повстання, телеграф є одним з об'єктів, які революціонери мусять негайно захопити. Треба, «чтобы непременно были

Влада стрімко скорочує можливості для народного повстання.

«Укртелеком», що, як відомо, належить Ахметову, котрий є лояльним до Порошенка и влади загалом, з 1 березня 2018 року припиняє прийом телеграм.

Це серйозний удар по революціонерах. Адже за класикою революційоного повстання, телеграф є одним з об'єктів, які революціонери мусять негайно захопити.

Треба, «чтобы непременно были заняты и ценой каких угодно потерь были удержаны:

телефон,

телеграф,

железнодорожные станции,

мосты в первую голову».

писав Лєнін восени 1917 року.

А тепер що? Немає телеграфу, що захоплювати? Телефони у можновлаців віджимати?

Джерело: блог Ігора Ляшенка

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