  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ляшенко
    Думки вголос

    Ахметов наносить удар по революціонерах

    Влада стрімко скорочує можливості для народного повстання.
    «Укртелеком», що, як відомо, належить Ахметову, котрий є лояльним до Порошенка и влади загалом, з 1 березня 2018 року припиняє прийом телеграм. Це серйозний удар по революціонерах. Адже за класикою революційоного повстання, телеграф є одним з об'єктів, які революціонери мусять негайно захопити. Треба, «чтобы непременно были
    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • 24 Листопада, 07:11
    • Розсилка

    Влада стрімко скорочує можливості для народного повстання.

    «Укртелеком», що, як відомо, належить Ахметову, котрий є лояльним до Порошенка и влади загалом, з 1 березня 2018 року припиняє прийом телеграм.

    Це серйозний удар по революціонерах. Адже за класикою революційоного повстання, телеграф є одним з об'єктів, які революціонери мусять негайно захопити.

    Треба, «чтобы непременно были заняты и ценой каких угодно потерь были удержаны:

    • телефон,
    • телеграф,
    • железнодорожные станции,
    • мосты в первую голову». 

    писав Лєнін восени 1917 року.

    А тепер що? Немає телеграфу, що захоплювати? Телефони у можновлаців віджимати?

    Джерело: блог Ігора Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Рінат Ахметов Укртелеком
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Костянтин Машовець
    Костянтин Машовець

    Координатор групи «Информационное сопротивление»

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ