Ахметов наносить удар по революціонерах
- 24 Листопада, 07:11
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Влада стрімко скорочує можливості для народного повстання.
«Укртелеком», що, як відомо, належить Ахметову, котрий є лояльним до Порошенка и влади загалом, з 1 березня 2018 року припиняє прийом телеграм.
Це серйозний удар по революціонерах. Адже за класикою революційоного повстання, телеграф є одним з об'єктів, які революціонери мусять негайно захопити.
Треба, «чтобы непременно были заняты и ценой каких угодно потерь были удержаны:
- телефон,
- телеграф,
- железнодорожные станции,
- мосты в первую голову».
писав Лєнін восени 1917 року.
А тепер що? Немає телеграфу, що захоплювати? Телефони у можновлаців віджимати?
Джерело: блог Ігора Ляшенка
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