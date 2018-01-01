Будівництво нових станцій метро у Києві окупиться за 100 років

Місто має розвивати інфраструктуру. Навіть у збиток, адже інтереси жителів є важливішими

Мовою оригіналу Объявлен тендер на строительство продолжения ветки метро на Виноградарь и открытия двух новых станций «Мостицкая» и «Проспект Правды». Стоить это должно 6 322 773 291,43 грн. Просчитано до копейки. Хотя можно не сомневаться, что если стройку начнут, то стоить она будет в несколько раз дороже. Потому что у

Будівництво нових станцій метро у Києві

Місто має розвивати інфраструктуру. Навіть у збиток, адже інтереси жителів є важливішими

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Объявлен тендер на строительство продолжения ветки метро на Виноградарь и открытия двух новых станций «Мостицкая» и «Проспект Правды». Стоить это должно 6 322 773 291,43 грн. Просчитано до копейки. Хотя можно не сомневаться, что если стройку начнут, то стоить она будет в несколько раз дороже. Потому что у нас не умеют считать и очень плохо умеют строить. Тому пример многострадальное метро на Троещину. Поэтому есть очень большие сомнения, что и на Виноградарь метро построят в обозримом будущем и за адекватные деньги.

Давайте проведем несложные расчеты. Исходя из объявленной суммы, себестоимость одной новой станции составит 3,16 млрд грн. Если даже предположить, что пассажиропоток на станциях будет внушительный, например, 40 тыс. человек в день, то при нынешней цене проезда в 5 гривен, срок окупаемости строительства составит 43 года. И это без учета дисконтирования денежных потоков и прочих точных вычислений для инвестпроектов. А, главное, без учета текущих эксплуатационных расходов. Если это все учесть, то окупаемость зашкалит далеко за горизонт 100 лет.

Иными словами, при имеющейся стоимости строительства и цене проезда, киевское метро никак не является инвестиционным проектом, а в чистом виде – социальным.

И это на самом деле не плохо. Город должен развивать инфраструктуру. Даже в убыток, ведь интересы жителей важнее. И прекрасно, если в бюджете полно свободных денег, которые безболезненно можно тратить на такие многомиллиардные транспортные проекты.

Джерело: блог Ігора Ляшенка

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