Електромобілі: що буде з нафтою, бензином, податками, АЗС, СТО?

Автомобільна промисловість - стовп світової економіки.

Сто лет в мире царит автомобиль и все, что с ним связано: нефтяная промышленность, дороги, парковки, заправки, сервисы, обслуживание, ремонты. Огромное количество смежных производств. На себестоимости эксплуатации автомобиля завязана цена товаров, логистика, общественный транспорт, такси… Эта сфера формировалась десятилетиями, много лет

Автомобільна промисловість - стовп світової економіки.

Сто лет в мире царит автомобиль и все, что с ним связано: нефтяная промышленность, дороги, парковки, заправки, сервисы, обслуживание, ремонты. Огромное количество смежных производств. На себестоимости эксплуатации автомобиля завязана цена товаров, логистика, общественный транспорт, такси…

Эта сфера формировалась десятилетиями, много лет перемены были только косметические, ситуативные.

И вот грядут серьезные перемены. На смену двигателю внутреннего сгорания и жидкого топлива приходит электричество.

Давайте проанализируем, что изменится с массовым приходом на рынок электромобилей и заменой ими автопарка с двигателями внутреннего сгорания.

Что будет с нефтью и бензином

Спрос на топливо для автомобилей упадет катастрофически. Это значит, что упадет спрос и на нефть – более половины добываемой сейчас нефти используется для производства автомобильного топлива. Бензин станет не нужен. Нефти будет нужно значительно меньше. И тут возможны два варианта.

1 вариант. Нефть и топливо дорожает, становится дорогим элитным продуктом.

2 вариант. Нефть и топливо резко, в разы, дешевеют, чтобы как можно больше сохранить массового потребителя. В этом случае будет смысл продлевать эксплуатацию авто с двс на годы, пока сами авто не уйдут с рынка из-за амортизации. Но для этого варианта надо чтобы государства сняли с топлива налоговую нагрузку вообще. Возможно ли это? Будет ли это иметь смысл? Нефтяное и бензиновое лобби сейчас сильно, но настолько ли?

Что будет с налогами

В розничной цене топлива сидит большая налоговая составляющая. Убрать ее без замены другими поступлениями – невозможно. Кроме, собственно, налогов в бюджеты, в топливе косвенно сидит плата за пользование дорогами по принципу: больше ездишь – больше заправляешься – больше платишь на содержание дорог. В электричестве этого нет. Ввести дополнительные налог на электричество сложно, хотя это будут пытаться делать путем введения особого повышенного тарифа на зарядку авто (не путать с нынешним ночным тарифом). Но это не приживется. Скорее всего, государство откажется от налога на электричество и введет прямую плату за пользование дорогами. В виде непосредственного платежа за проезд конкретных участков (в основном, магистралей) и общей платы (месячной, годовой, сезонной) за пользование всей сетью дорог в стране. Примерно так, как это сейчас делается во многих странах Восточной Европы.

Много государство получает от платы за импорт и продажу автомобилей. После небольшого периода льготного импорта (как в 2018 году), практика налоговых льгот и даже субсидирования покупок для электрокаров прекратится. Более того, плата за импорт и постановку на учет может вырасти, чтобы послужить еще одним компенсатором потерь налогов на топливо.

Что будет с АЗС

Жаль, что нет хорошего серьезного анализа и мониторинга процесса перехода транспорта от лошадей и телег до автомобилей. Чтобы можно было себе представить, как завоевывала место под солнцем новая технология, как появлялись бензоколонки, выросшие затем в гигантские сети АЗС.

Но что происходило с профессией извозчика? Я, например, знаю обо всем трагизме судеб сотен тысяч людей, лишавшихся профессии, часто потомственной, только из песни Утесова ("Я не извозчик, я водитель кобылы"). Куда делись многочисленные ломовики, балагулы, фургонщики, биндюжники? Не переквалифицировались же они все в шоферов. И очень интересно, как именно происходил закат гигантской отрасли обслуживания гужевого транспорта: торговли лошадьми, производства карет и повозок, поставок зерна, сена и соломы? А что произошло с конюшнями, многочисленными денниками, имевшимися при каждом приличном доме?

Очевидно, что с быстрым уходом гужевого транспорта оказалась не нужна и вся огромная инфраструктура. Бесчисленное количество людей остались без работы. Да, в то время государство не волновало, что будут кушать их подданные с семьями. Но сейчас так нельзя, сейчас просто на улицу десятки тысяч людей не отправишь (это я не об Украине, увы).

Так что же произойдет с многочисленными АЗС? Ведь сейчас они зарабатывают на продаже топлива, все остальное (кофе, хот-доги, магазины) лишь дополнительный сервис для тех, кто заправляется. И основным источником дохода для АЗС никогда не станет. Резкое уменьшение, а со временем и исчезновение продажи топлива означает, что большому количеству заправок придется закрыться. Но какие-то точки останутся. И станут крупными сервисными центрами с десятками или даже сотнями суперчарджеров для зарядки аккумуляторов. Конечно, зарядка в таком комплексе будет стоить подороже, чем обычный тариф. На сколько дороже и сможет ли это стать основой для работы придорожных комплексов, пока не ясно.

А если взглянуть на будущее АЗС чуть более радикально, то, скорее всего, довольно скоро емкость аккумуляторных батарей вырастет столь значительно, что автомобили будут иметь автономный запас хода в тысячи километров, а значит, потребность в зарядке по дороге вообще исчезнет. Останутся только нечастые придорожные сервисы для отдыха и питания.

Что будет с СТО

Тут все просто. Нет будущего у мотористов. Зато радужные перспективы у электриков и аккумуляторщиков. Ничего не меняется для ходовиков, кузовщиков, шиномонтажников.

Нужны ли электромобилям преференции?

Смотря какие. Административные преимущества в плане приоритета в движении, парковки, эксплуатации – точно не нужны. На волне абстрактной моды на "экологичность" у нас предлагают выделять электромобилям приоритетные места для бесплатной парковки (как инвалидам), разрешать им ездить по полосам для общественного транспорта. Предлагают налоговые льготы для эксплуатантов электрических машин: такси, арендных и лизинговых компаний, различных автопарков… Ерунда это. Такие льготы не реальны, да и никому не нужны.

А вот какие нужны – так это те, которые направлены на удешевление авто. Нужно убрать или минимизировать те налоги, которыми автомобиль облагается при продаже. Сейчас в Украине действуют такие льготы, но, боюсь, большинству ими воспользоваться не придется. Они приняты всего на год и никакой гарантии их продления нет. А нужны они будут года через 3-4, когда электромобили активно начнут завоевывать рынок.

Очень уместны будут льготы и помощь государства при оборудовании пунктов зарядки аккумуляторов. В виде прямых льгот или льготного кредитования. Было бы эффективно установить для зарядки авто ночной льготный тариф. Это будет выгодно и электрокомпаниям, которые получат инструмент для реализации ночных излишков электроэнергии. Необходимо, чтобы государство простимулировало (финансово или административно) поставщиков электроэнергии устанавливать суперчарджеры по недорогой цене. Есть опасность, что на этом этапе может быть установлена неоправданно высокая монопольная цена. Ведь к каждой зарядке надо еще установить и двухзонный счетчик.

Каково будущее нефтяных компаний?

Такое же, какое уже настало для бывших локомотивов экономики: железных дорог, которые доминировали 100-150 лет назад, угольных и металлургических гигантов начала-середины 20 века. Они остались, но это уже далеко не те экономические лидеры, как были в эпоху своего расцвета. Собственно, это уже происходит. Высокотехнологичные компании обошли сырьевые по капитализации и объемам производства.

А нефтяные компании ждет резкое снижение объемов добычи, сворачивание многих точек реализации, сокращение персонала и поиски вариантов переоборудования нынешних АЗС и сервисных центров при дорогах для потребностей водителей электромобилей.

Джерело: Сегодня

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