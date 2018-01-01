Електромобілі завойовують ринок. Що буде з податками?

Швидше за все, держава відмовиться від податку на електрику і введе пряму плату за користування дорогами

Мовою оригіналу В розничной цене топлива сидит большая налоговая составляющая. Убрать ее без замены другими поступлениями – трудно. Кроме, собственно, налогов в бюджеты, в топливе косвенно сидит плата за пользование дорогами по принципу: больше ездишь – больше заправляешься – больше платишь на содержание дорог. В электричестве

Фото: texty.org.ua

Швидше за все, держава відмовиться від податку на електрику і введе пряму плату за користування дорогами

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В розничной цене топлива сидит большая налоговая составляющая. Убрать ее без замены другими поступлениями – трудно. Кроме, собственно, налогов в бюджеты, в топливе косвенно сидит плата за пользование дорогами по принципу: больше ездишь – больше заправляешься – больше платишь на содержание дорог. В электричестве этого нет.

Ввести дополнительные налог на электричество сложно, хотя это будут пытаться делать путем введения особого повышенного тарифа на зарядку авто (не путать с нынешним ночным тарифом). Но это не приживется. Скорее всего, государство откажется от налога на электричество и введет прямую плату за пользование дорогами. В виде непосредственного платежа за проезд конкретных участков (в основном, магистралей) и общей платы (месячной, годовой, сезонной) за пользование всей сетью дорог в стране. Примерно так, как это сейчас делается во многих странах Восточной Европы.

Много денег государство получает от платы за импорт и продажу автомобилей. После небольшого периода льготного импорта (как в 2018 году), практика налоговых льгот и даже субсидирования покупок для электрокаров прекратится. Более того, плата за импорт и постановку на учет может вырасти, чтобы послужить еще одним компенсатором потерь налогов на топливо.

Джерело: блог Ігора Ляшенка

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