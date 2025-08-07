Головна Думки вголос Ігор Петренко
Ігор Петренко Політолог

Кінець ультиматуму Трампа: чого чекати Україні та Путіну?

glavcom.ua
колаж: glavcom.ua

Головна мета Трампа – досягти результату

Світ завмер в очікуванні, адже 8 серпня спливає термін ультиматуму, який президент Трамп висунув Путіну. Після візиту спецпредставника США до Москви та розмов про «значний прогрес» і «повітряне перемирʼя», головне питання залишається відкритим: яким буде наступний крок Білого дому?

Аналіз ситуації показує складну гру, де переплелися особисті амбіції, економічні розрахунки та геополітичні ставки.

Мотивація Трампа: це не ідеологія, це – бізнес

Риторика Трампа змінилася від похвали Путіна як «генія» до відкритого розчарування. Він вважає, що Путін його особисто ввів в оману, і це підриває його імідж майстра укладати угоди.

Головна мета Трампа – досягти результату, який можна «продати» виборцям як перемогу, зокрема, припинення вогню, що відповідало б його обіцянці закінчити війну за 24 години.

Була розроблена нова модель озброєння України, за якою США продають зброю союзникам по НАТО, а ті вже передають її Києву. Це зменшує фінансовий тягар для Америки.

Розрахунки Кремля: блеф і стратегія виживання

На публіці Кремль називає ультиматум «театральним» , але падіння курсу рубля та інсайдерська інформація свідчать, що загрозу сприймають серйозно.

Для Путіна припинення війни на умовах, відмінних від повної перемоги, є небезпечнішим, ніж її продовження. Військова економіка збагачує його оточення, а мир означатиме необхідність інтегрувати сотні тисяч демобілізованих солдатів, що є загрозою внутрішній стабільності.

Дилема «повітряного перемирʼя»

На столі зʼявилася пропозиція припинити ракетні та дронові атаки.

Для України: це величезне полегшення для цивільного населення та інфраструктури. Однак це може бути пасткою, яка дозволить Росії накопичити сили для наземних наступів і послабить тиск на Кремль.

Для Росії: це тактичний хід, щоб зберегти дорогі ракети, задовольнити формальну вимогу Трампа «припинити вбивства» і спробувати розколоти західних союзників.

Позиція України, озвучена Зеленським, залишається чіткою: «Війна має завершитись. І це має бути чесне завершення». Ще кілька місяців тому президент України Володимир Зеленський запропонував Росії поетапне перемир’я. Першим кроком, за його ініціативою, мало стати припинення бойових дій у повітрі та на морі – повна заборона запуску ракет і далекобійних дронів, а також ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі.

Чотири можливі сценарії після 8 серпня

«Санкційний молот»

США запроваджують повномасштабні вторинні санкції проти фінансових та енергетичних компаній Китаю та Індії, що торгують з РФ. Це найвигідніший сценарій для України, оскільки він серйозно вдарить по здатності Росії фінансувати війну.

«Ляпас по запʼястю»

Вводяться лише символічні санкції проти дрібних компаній. Війна затягується, що створює для України ризик повільного виснаження.

«Велика угода»

Найгірший сценарій. Трамп домовляється з Путіним напряму, «через голову» України. Конфлікт заморожується по лінії фронту, Росія отримує фактичне визнання окупованих територій, а підтримка України з боку США припиняється. Це стало б катастрофою для України та НАТО.

«Джокер»

Військова ескалація з боку США. Україні передають ракети Atacms великої дальності з дозволом бити по військових цілях на території Росії. Це сценарій з високими ставками, який може надати Україні значну перевагу на полі бою.

Найбільш вірогідним є гібридний сценарій – поєднання елементів першого та другого варіантів. Трампу потрібно продемонструвати жорсткість, тому певні санкції будуть. Однак він прагне «угоди» і боїться повномасштабної торгової війни з Китаєм та Індією, тому уникне максимального тиску, щоб залишити відкритими канали для переговорів.

Який зі сценаріїв ви вважаєте найбільш реалістичним?

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія економіка війна путін Володимир Зеленський Дональд Трамп переговори перемир'я

