Україна втратить 8% експорту і 5% ВВП. Федерація металургів спрогнозувала наслідки європейського вуглецевого мита

Втрати України без відтермінування CBAM будуть колосальними, маємо активізувати зусилля – експертка

Екологічне мито CBAM, яке почне діяти вже найближчим часом – це інструмент, який захищає не тільки екологію, а й ринок Євросоюзу, тобто фактично він є інструментом торгівельної політики. Втрати для України у разі його запровадження будуть колосальними, тож уряд має якомога швидше звернутися до Єврокомісії по відстрочку його дії для України, каже голова галузевої ради Федерації металургів України Олена Колесникова.

«Європейське законодавство суворе у плані викидів, включно з CO₂. Але Україна має всі підстави вимагати відтермінування дії CBAM щонайменше на період воєнного стану та перехідний повоєнний період. Відповідно до частини 7 статті 30 Регламенту (ЄС) № 2023/956, країни, що зазнали неспровокованої агресії чи перебувають у надзвичайному стані, можуть отримати винятки з дії механізму. Але поки що ми, як представники бізнесу, не маємо підтвердження, що офіційний запит надіслано європейській стороні. Водночас ми готові надати аргументи й аналітику, які були опрацьовані спільно з ключовими галузевими об’єднаннями», – зауважила Колесникова.

Вона підкреслила, що втрати без відтермінування CBAM для України будуть колосальними – скорочення ВВП на 4,8–5%, експорту на 8%, податкових надходжень – на понад 2,8 млрд доларів лише в перший рік. Такі цифри наведені у дослідженнях, підготовлених незалежними експертами на замовлення Федерації роботодавців України. Дослідження проведено за підтримки Конфедерації промисловості Данії (DI) та фонду New Democracy у межах проєкту «Кліматична платформа ФРУ».

«Наразі можливість у промисловості інвестувати в проєкти з декарбонізації об’єктивно відсутня через війну. І це мають визнати у Брюсселі», – резюмувала Колесникова.

Раніше німецьке видання Tagesspiegel заявило, що Єврокомісія готова відтермінувати CBAM для України мінімум до 2027 року, але уряд має надіслати офіційний запит. Водночас, наразі такого запиту від української влади немає.