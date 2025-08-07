Головна Думки вголос Остап Яриш
Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює у Сполучених Штатах Америки

Заяви Трампа і Рубіо про Україну та Росію: ключові тези

фото: Reuters

Зустріч Віткоффа з Путіним у Москві Трамп назвав дуже продуктивною

Основне з вчорашніх заяв Дональда Трампа і Марко Рубіо про Україну та Росію.

• 1 •

Трамп підтвердив, що може «дуже скоро» зустрітися з Путіним і Зеленським. В Білому домі додали, що президент буде готовий до такої зустрічі, якщо її результатом стане закінчення війни в Україні.

• 2 •

Дерджсекретар Марко Рубіо сказав, що про дату говорити поки рано – і потрібно зрозуміти, наскільки Росія та Україна готові будуть йти назустріч. «Якщо нам вдасться достатньо зблизити умови, які Україна та Росія будуть готові прийняти, тоді в президента буде можливість зустрітися з Путіним та Зеленським, щоб закінчити цю справу», – сказав Рубіо в інтервʼю FOX News.

• 3 •

Зустріч Віткоффа з Путіним у Москві Трамп назвав дуже продуктивною. Рубіо додав, що тепер у США є конкретне уявлення, чого вимагатиме Росія для закінчення війни. Він не уточнив, про що саме йдеться – але сказав, що ключовим буде питання окупованих територій, зокрема Криму, і що для будь-якої угоди потрібні будуть поступки обох сторін.

• 4 •

Щодо санкцій: через купівлю російської нафти США піднімають мита для Індії до 50% – це має вступити в силу через 21 день. При цьому Трамп залишає за собою право це змінити, якщо Росія або Індія зроблять кроки в бік виправлення ситуації.

• 5 •

Також Трамп сказав, що найближчим часом варто очікувати «значно більше» санкцій проти інших країн, які купують російські енергопродукти, – і не виключив, що ці санкції можуть стосуватися Китаю.

***

Такі новини з Вашингтона.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
