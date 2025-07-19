Українські військові ліквідували міну, прибиту хвилями до узбережжя (відео)

Українські моряки знищили чергову морську міну біля узбережжя Одещини

На узбережжі Одеської області одним з підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України було знищено чергову протикорабельну морську міну. Вибухонебезпечний предмет, який хвилями віднесло до берега, було оперативно ліквідовано шляхом контрольованого підриву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Військово-Морські Сили ЗС України.

Військово-Морські Сили ЗС України вкотре звертаються до всіх громадян з наполегливим попередженням щодо мінної небезпеки:

Не наближайтеся до невідомих предметів у воді чи на березі.

Не ігноруйте заборонні знаки чи попередження.

У разі виявлення підозрілих об’єктів – негайно повідомляйте відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч на 19 липня російська окупаційна арамія атакувала Одесу безпілотниками.

Труханов повідомив, що понад 20 ворожих БпЛА заходило на місто з різних боків.

«Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура. Палає житлова багатоповерхівка, рятувальники рятують людей з вогняної пастки. Інформація щодо постраждалих уточнюється», - написав Труханов.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що наразі триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки. За попередньою інформацією, одна людина загинула та, щонайменше, трьох постраждалих.