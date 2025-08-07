Віткофф, Трамп, Рубіо ... І що це було?

Ультиматум Трампа спрацював?

І що це було?

Таке запитання мабуть виникло у багатьох людей, які стежили за візитом спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа до Москви, а потім за реакцією Трампа на цей візит, та й за іншими повідомленнями навколо цієї теми.

Жодної конкретики з Москви чи Вашингтону. Білий дім повідомляє, що зустріч путіна і Віткоффа пройшла добре, РФ прагне продовжувати взаємодію із США. Трамп каже, що це була «високо продуктивна зустріч», і що «ця війна має закінчитися, і ми працюватимемо над цим у найближчі дні та тижні». Однак Білий дім також повідомляє, що «вторинні санкції проти росії, як очікується, будуть введені в п'ятницю». Якщо все так добре, чому тоді санкції?

Президент Зеленський після розмови з Трампом також говорить натяками, хоча і трохи більш зрозумілими, ніж те, що ми чуємо з Вашингтону. Він сказав, що, схоже, що Росія тепер більш налаштована на припинення вогню (я так розумію, що це за словами Трампа – В.Ф.), однак додав, що головне, щоб вони (Росія) не обманули нас і американців у деталях.

Спробуємо все це якось зрозуміти і розтлумачити, хоча б на рівні логічних припущень.

Останнім часом було багато публікацій і тверджень у західних ЗМІ, що Кремль не піде на жодні поступки, що Путіну абсолютно пофіг всі погрози та ультиматуми Трампа. Виявляється, що не зовсім пофіг. І Віткоффа до Москви запросили, і якісь «конструктивні сигнали» до Вашингтону надіслали. Очевидно, що Путін не хоче йти на конфронтацію з Трампом, навпаки хоче зберегти вікно переговорних можливостей в комунікації з Президентом США.

Для Путіна було неприпустимо заявити про згоду на виконання ультиматуму Трампа. Це було б проявом слабкості, явною поразкою в протистоянні з Президентом США. З боку Кремля потрібна була контрпропозиція, яка б була прийнятною для Трампа, і не виглядала програшною для Росії.

В чому може бути зміст російських пропозицій? Скоріше за все йдеться про згоду на переговори про поетапне припинення вогню. Це вже може бути значним кроком вперед у порівнянні з ультимативною позицію Путіна і категоричною відмовою російських переговірників обговорювати припинення вогню без виконання вимог Кремля. Але поки це лише припущення, і навіть про початок переговорів щодо поетапного припинення вогню ще треба домовитись.

І домовлятися Путін хоче напряму з Трампом. Але потім планується і переговорна зустріч трьох президентів – Трампа, Путіна і Зеленського. Про це повідомляє The New York Times. Іронія політичної долі полягає в тому, що Путін в даному випадку реалізує ідею Зеленського про переговори трьох лідерів на вищому рівні.

Безумовно, не варто все це сприймати вже як пролог до завершення війни. З боку Путіна це може бути черговий підступний маневр – від імітації реальних переговорів до намагання заманити Трампа у переговорну пастку, щоб продати йому «пом’якшений» варіант миру на російських умовах, який потім буде нав’язуватись Президенту Зеленському і Україні. З дуже високою вірогідністю Путін буде вимагати суттєвих поступок від України в обмін на припинення вогню.

І оскільки Трамп погодився на те, що в переговорах не буде європейців, для України принципово важливо заздалегідь сформувати разом з європейцями (а бажано і з американцями) спільну переговорну позицію ще до зустрічі з Путіним.

Ультиматум Трампа все ж таки спрацював, і став каталізатором прискорення переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Але це лише перший проблиск мінливого (можливо і оманливого) світла наприкінці небезпечного переговорного тунелю.