Китай показав Путіну його справжнє місце

Сі не дав Путіну ні грошей, ні гарантій

Російські кореспонденти любовно знімали валізи, напхані документами: 47-сторінкова декларація про багатополярний світ, близько сорока підписаних паперів, червона доріжка, почесна варта. Сі назвав відносини з Москвою «моделлю» для великих держав, Путін пообіцяв «розширювати співпрацю». Якщо дивитися телевізор, це тріумф.

А тепер відкладемо церемоніал. Головну річ, по яку Путін летів до Пекіна, він так і не отримав.

Йдеться про газопровід «Сила Сибіру-2» – 50 мільярдів кубометрів щороку з Ямалу через Монголію до Китаю. Після того як експорт «Газпрому» торік упав майже наполовину, а європейський ринок для Росії закрився, цей проєкт перестав бути просто бізнесом. Це питання виживання російської газової галузі. Меморандум сторони підписали ще у вересні 2025-го. І відтоді переговори стоять.

Не зрушили вони і цього разу. Сторони заявили лише про «розуміння» щодо маршруту – а ціну, фінансування і терміни не узгодили. Камінь спотикання простий: Пекін хоче платити близько 12–13 центів за кубометр, тобто приблизно стільки, скільки коштує газ на внутрішньому російському ринку. Москва просить удвічі дорожче. Китай не поступився навіть зараз, коли війна США проти Ірану фактично заблокувала Ормузьку протоку – критичний маршрут для китайського імпорту нафти й газу, і сухопутний російський газ Пекіну став би теоретично потрібнішим. Не змусило. Це багато говорить про те, хто кому диктує умови.

Звідси й відповідь на питання, яке часто плутають: чому Китай для Росії – «партнер», а не «союзник». Союзницькі зобовʼязання змусили б Пекін відповідати за чужі авантюри й діяти проти власних інтересів. А гнучке «партнерство» дозволяє купувати дешеву російську нафту й газ, не беручи на себе жодної відповідальності за війну проти України. Китай принципово не вживає слово «союзник» – і це не дрібниця, а позиція.

З тими сорока документами теж варто бути уважним. Більшість із них – меморандуми про взаєморозуміння. Тобто папери в жанрі «ми розуміємо вашу позицію» і «ми зацікавлені у співпраці». Юридичної сили контракту вони не мають і самі по собі не приносять ні інвестицій, ні технологій. Такі візити радше фіксують стан відносин, ніж змінюють їх. Реальна вага зустрічі – символічна: Пекін показав, що Москва досі серед його найближчих партнерів. Не більше.

Контекст довершує картину. Путін приїхав буквально через кілька днів після того, як Пекін відвідав Трамп – і теж поїхав без великих угод. За тиждень Сі прийняв двох лідерів, кожен з яких загруз у власній війні, і виставив себе спокійним центром світу, куди їдуть усі. Це була демонстрація китайської ваги, а не російської.

Що з цього випливає для України. По-перше, розраховувати, що Пекін тиснутиме на Москву заради завершення війни, не варто – це нереалістично. Китаю не потрібне ні приниження Росії, ні нестабільність у сусідній ядерній державі. У спільній заяві сторони знову згадали про «першопричини української кризи» – формулювання, яке відзеркалює риторику Кремля.

По-друге, символіку цього візиту найкраще прокоментувала сама Україна – і без жодних декларацій. У ніч проти 17 травня, напередодні поїздки Путіна, ЗСУ завдали по Московському регіону одного з наймасштабніших ударів від початку вторгнення. Зеленський назвав його повністю виправданим, нагадавши, що це відповідь на російські удари по Києву. Поки Путін показував валізи паперів у Пекіні, реальність нагадувала про себе за кількадесят кілометрів від Кремля.

І головне. Москва дедалі сильніше привʼязується до Пекіна – але на умовах Пекіна. Візит дав Путіну потрібну картинку для внутрішньої аудиторії, проте не дав ні грошей за газ, ні гарантій, ні зміни китайської позиції. Для нас це означає просту річ: те, що в російському телевізорі виглядає як вісь сили, насправді є наростаючою залежністю слабшого від сильнішого. А залежність – це вразливість. І саме з нею, а не з картинкою з червоної доріжки, Україні й варто працювати.