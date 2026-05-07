Очільниця МОК Ковентрі відповіла на питання «Главкома» щодо незаконного візиту керівника спорту РФ до Криму

Президент Олімпійського комітету Росії Дегтярьов у минулому році незаконно відвідав анексований Росією Крим

Президентка МОК Кірсті Ковентрі під час пресконференції відповіла на питання «Главкома» щодо незаконного візиту Міністра спорту РФ та голови Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов до анексованого Криму.

Питання до Ковентрі щодо діяльності Дегтярьова

«Ви кілька разів заявляли, що Олімпійський комітет Росії був дуже конструктивним. Президент Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов нещодавно незаконно відвідав анексований Росією український Крим. Він дуже часто робить заяви на підтримку війни Росії проти України. Він бере участь у пропагандистських заходах на підтримку війни. Чи вважаєте ви його дії також конструктивними?», – запитав у Ковентрі журналіст «Главкома» Артем Худолєєв.

Відповідь Ковентрі

«Дякую за ваше запитання. Вся ця інформація, яка була надана нам, була передана до Комісії МОК з правових питань. І це, як раз, ті питання, які буде переглядати Комісія МОК з правових питань. І зараз ця комісія їх переглядає. Ось чому зараз Олімпійський комітет Росії все ще є відстороненим. Ми, як організація, маємо подивитися і вислухати всі сторони цієї історії. Це і є те, що ми зараз намагаємося робити. І ось чому ми там, де ми є зараз. Дякую», – заявила Ковентрі.

Нагадаємо, Дегтярьов назвав перемоги російських спортсменів на Паралімпіаді-2026 маяком для російських окупантів.

«Мінспорт спільно з Паралімпійським комітетом Росії активно розвиває напрямок залучення учасників СВО (так російська пропаганда називає війну Росії проти України – «Главком») в адаптивний спорт. Паралімпійський комітет веде системну реабілітацію з соціальної адаптації ветеранів, включаючи майстер-класи, спортивні змагання з їх участю. І я бачу, що це хороша справа, яка допомагає дітям. вони, звичайно, окрім такого загальнонаціонального свята, служать маяком якраз для ветеранів спецоперації, бо хлопці бачили, що навіть з обмеженнями по здоров'ю можна себе знайти, можна досягти результатів та продовжувати славити Росію», – сказав Дегтярьов.

Збірна Росії посіла третє місце у медальному заліку Паралімпійських ігор в Італії.